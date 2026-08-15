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FPF toma drástica medida contra UTC y le quita tres puntos a solo horas de jugar contra Alianza Lima

Tras la resolución de la FPF, el 'Gavilán del norte' sale a Matute con la obligación de vencer a Alianza Lima para no complicarse más con la zona del descenso.

Con la nueva resta de puntos, UTC se complica aún más con la parte baja de la tabla. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Con la nueva resta de puntos, UTC se complica aún más con la parte baja de la tabla. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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UTC afronta un nuevo golpe en plena disputa de la fecha 5 del Torneo Clausura 2026. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ordenó quitarle tres puntos por una deuda pendiente con John Andersonn Fajardo Pinchi, una medida que complica gravemente su situación en la Liga 1.

La sanción llega horas antes de su partido contra Alianza Lima en Matute. Además de la resta de unidades, el cuadro del 'Gavilán del norte' quedó impedido de inscribir futbolistas nacionales durante el siguiente periodo libre de pases.

Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF sanción con la reducción de tres puntos a UTC.

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UTC se complica con el descenso: ordenan reducción de tres puntos en su contra

La decisión fue emitida por el Tribunal Arbitral de la Sala B de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF. Según la resolución, UTC dejó vencer el tercer periodo de 45 días naturales sin acreditar el cumplimiento de la obligación. Tras ello, la parte vencedora presentó el Escrito N.° 8 para solicitar la ejecución de las medidas correspondientes.

Con la nueva sanción, los cajamarquinos vuelven a sufrir un fuerte impacto en la tabla acumulada. El cuadro norteño ya había recibido otras deducciones durante 2026 y se encuentra comprometido en la lucha por evitar el descenso.

La resolución también ordena comunicar la medida a la Liga de Fútbol Profesional Peruana para hacer efectiva la resta de tres unidades. A esto se suma la prohibición de inscribir jugadores nacionales en el próximo periodo de pases.

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¿Cuántos puntos le han restado a UTC en la Liga 1 2026?

UTC ha sufrido varias sanciones durante la temporada por incumplimientos económicos. En mayo, recibió una resta de dos puntos por una deuda con Gaspar Gentile, actual jugador de Alianza Lima.

En junio, la Cámara ordenó descontarle otros tres puntos por una deuda con Carlo Diez y estableció una restricción para incorporar futbolistas. Estas sanciones hicieron que terminara el Torneo Apertura con 13 unidades en la tabla acumulada.

Posteriormente, la Resolución N.° 15 del Expediente 1124-2024-CCRD-FPF determinó una nueva deducción de dos puntos, tanto en el acumulado como en el Torneo Clausura. UTC llegó a tener 12 puntos en la clasificación general y comenzó el segundo certamen con -1.

El empate 1-1 frente a ADT le permitió alcanzar los 13 puntos en el acumulado y registrar su primer punto en el Clausura. Ahora, la nueva resta de tres unidades vuelve a complicar sus números.

Además, los dirigidos por Cristian Paulucci deberán afrontar una limitación importante en el mercado de fichajes, pues no podrán inscribir futbolistas nacionales durante el siguiente periodo libre de pases.

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UTC enfrenta a Alianza Lima con la obligación de ganar

Alianza Lima enfrentará a UTC este sábado 8 de agosto, desde las 7.30 p. m., por la quinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute.

El partido cobra mayor relevancia para el conjunto cajamarquino debido a su delicada posición en la tabla. Después del empate ante ADT, UTC necesita sumar con urgencia para reducir la presión en la pelea por la permanencia.

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