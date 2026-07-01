Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina EN VIVO: hora y canal por los 16avos de final del Mundial 2026

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 | Foto: Composición LR

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se enfrentan por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026 | Foto: Composición LR

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Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina EN VIVO se enfrentarán HOY miércoles 1 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un duelo decisivo que se disputará en el Estadio Bahía de San Francisco. El encuentro comenzará a las 19:00 horas de nuestro país.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino afronta su primer partido de eliminación directa con el objetivo de confirmar el crecimiento de su generación y mantener vivo el sueño mundialista. Como uno de los países anfitriones, EE. UU. carga con la presión de avanzar a los cuartos de final, mientras que Bosnia y Herzegovina buscará dar la sorpresa y dejar en el camino a uno de los favoritos del torneo.

¿A qué hora se juega Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina?

En territorio peruano, el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026?

El duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a los 16avos de final en el Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina online gratis?

Si deseas ver Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman; Dest, McKennie, Pulisic; Balogun.

Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.