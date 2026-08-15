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El picante mensaje de Ferran Torres tras abandonar Barcelona para ser el fichaje estrella del PSG: "El club ideal para ganar la Champions"

Ferran Torres se va del Barcelona para afrontar una nueva etapa en el PSG. El delantero destacó la ambición del club parisino y señaló a Luis Enrique como una figura determinante para concretar su llegada.

Ferran Torres se va al PSG tras ganar el Mundial 2026 con España. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Ferran Torres se va al PSG tras ganar el Mundial 2026 con España. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Ferran Torres se va del Barcelona y ya es oficialmente jugador del Paris Saint-Germain. El delantero español decidió no renovar su vínculo con el cuadro catalán, cuyo contrato expiraba el 30 de junio de 2027, y comunicó su intención de continuar su carrera en Francia. Ante la posibilidad de perder al futbolista sin recibir una compensación económica, el conjunto azulgrana aceptó negociar con los parisinos y ambas entidades alcanzaron rápidamente un acuerdo.

La operación se cerró por una cantidad próxima a los 50 millones de euros y estuvo acompañada por las primeras imágenes del campeón del mundo con la camiseta de su nuevo equipo. Además, se comunicó que el valenciano llevará el dorsal nueve. Tras completar su incorporación, el atacante explicó los motivos de una decisión que apunta directamente a uno de sus grandes objetivos deportivos: conquistar la Champions League.

PSG anunció la llegada de Ferrán Torres.

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Ferran Torres se va del Barcelona y quiere ganar la Champions League con PSG

La Champions League aparece como uno de los principales argumentos detrás del cambio de club del atacante. Ferran Torres se va al PSG porque considera que reúne las condiciones necesarias para luchar por el máximo título continental y no ocultó su entusiasmo durante sus primeras declaraciones difundidas por los medios oficiales de la entidad parisina.

"El PSG es el club ideal para ganar la Champions League. Estoy muy feliz de comenzar una nueva aventura en un club tan ambicioso", afirmó. El futbolista también agradeció al presidente Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos y al entrenador Luis Enrique la oportunidad de incorporarse al proyecto parisino, al que espera contribuir con nuevos trofeos.

Ferran Torres en su primer entrenamiento con el PSG.

Ferran Torres en su primer entrenamiento con el PSG.

El mensaje del mejor amigo de Pedri llega como un dardo para su ahora exequipo, Barcelona, ya que, durante las temporadas que estuvo con los azulgranas, no llegó a conquistar el máximo trofeo a nivel de clubes de Europa.

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Luis Enrique, la clave para la llegada de Ferran Torres al PSG

Ferran Torres se va al PSG por un factor determinante: el entrenador español Luis Enrique. Ambos coincidieron en la selección española y el atacante recordó la confianza que recibió del entrenador durante aquella etapa. "Siempre lo he dicho: para mí, Luis Enrique era como un padre en el mundo del fútbol", explicó el nuevo jugador parisino.

Además, destacó especialmente el respaldo que encontró en el técnico cuando trabajaron juntos con España y reconoció que volver a compartir vestuario con él representa una motivación adicional.

"Cuando tuve la oportunidad de entrenar con él en la selección, siempre me dio una gran confianza. Volver a trabajar juntos es fantástico para mí", señaló.

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La valoración de Luis Enrique a Ferran Torres

Luis Enrique, por su parte, valoró positivamente la incorporación y destacó las características que pueden convertir al delantero en una pieza importante para el PSG. El entrenador aseguró estar contento con la llegada de Ferran Torres y subrayó que se trata de un futbolista de clase internacional al que conocen muy bien.

Además, el técnico considera que su capacidad para desempeñarse en diferentes posiciones del ataque facilitará su adaptación al equipo.

"Puede jugar en cualquier posición en la delantera. Es una gran noticia haberlo fichado", afirmó el exentrenador de Barcelona sobre un jugador que llega al PSG con el objetivo declarado de ayudar al club a conquistar nuevos títulos.

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