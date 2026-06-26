Argelia y Austria se enfrentarán este sábado 27 de junio. Foto: composición LR/AFP

Argelia y Austria se enfrentarán este sábado 27 de junio. Foto: composición LR/AFP

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La definición de los clasificados a 16avos del Mundial 2026 presenta un partido peculiar en el grupo J. Luego de que la selección argentina se adjudicara el primer lugar, Argelia y Austria serán los encargados de definir el segundo puesto.

Ambos equipos llegan a la tercera jornada con 3 unidades y un triunfo les permitiría acceder de manera directa a la siguiente ronda. Sin embargo, debido al sistema de clasificación, este escenario podría ser perjudicial.

¿Por qué Argelia y Austria preferirían no ganar en el Mundial 2026?

Al ser la primera vez que se disputa un Mundial con 48 selecciones, la FIFA implementó una ronda de 16avos de final que, a diferencia de anteriores ediciones, dará acceso a los mejores terceros de la fase de grupos.

Debido a la cantidad de países que avanzarán de ronda, la organización ya cuenta con cruces preestablecidos. En ese sentido, Argelia y Austria no ven mal quedar en el tercer lugar, pues evitarían enfrentarse a España —candidata a ganar el grupo H—.

En caso de que algunos de estos elencos avancen como uno de los mejores terceros, tendrían grandes probabilidades de chocar ante selecciones ‘más accesibles’ (Egipto, Estados Unidos, Colombia, Inglaterra, Suiza o México).

Cabe resaltar que el duelo entre africanos y europeos cerrará la fase de grupos, por lo que ya conocerán cuál sería su rival en 16avos.

¿Cuándo juegan Argelia y Austria por el Mundial 2026?

Argelia y Austria se verán las caras este sábado 27 de junio, a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana), en la ciudad de Kansas City.

Tabla de posiciones del grupo J del Mundial

Argentina, vigente campeona del mundo, se ubica en el primer lugar con 6 unidades. Por su parte, argelinos y austriacos comparten el segundo puesto con 3 puntos.