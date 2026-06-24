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El empate entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026 tuvo como protagonista al volante Jude Bellingham. Más allá del cruce que sostuvo con el entrenador rival, Carlos Queiroz, al finalizar el partido, en redes sociales se desató una polémica por su accionar durante el compromiso: el futbolista del Real Madrid se tapó la boca, pero no fue expulsado.

La imagen trajo a la memoria de muchos aficionados lo ocurrido con el paraguayo Miguel Almirón, quien realizó el mismo gesto y fue castigado con tarjeta roja debido a la aplicación de la Ley Prestianni. ¿Por qué el inglés no recibió una sanción similar?

¿Por qué Jude Bellingham no fue expulsado por taparse la boca?

La denominada Ley Prestianni tuvo como origen el partido entre Real Madrid y Benfica por la Champions League a inicios de año. En dicho encuentro, el uruguayo Gianluca Prestianni se tapó la boca durante una discusión con el brasileño Vinícius Júnior, quien acusó a su colega de expresar insultos racistas.

Tomando en cuenta este episodio, la FIFA decidió sancionar con expulsión a los futbolistas que se cubran la boca durante un altercado en el campo. Esta medida se aplica por primera vez en el Mundial 2026.

En el caso de Jude Bellingham, es importante entender el contexto, pues el inglés no se encontraba en algún tipo de rencilla; solo mantenía una conversación con el delantero Jordan Ayew. Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA, lo explicó hace algunos meses:

“Cuando la conversación se torna conflictiva, taparse la boca significa que estás haciendo algo muy malo, posiblemente, y la sanción es la tarjeta roja. Los jugadores pueden seguir cubriéndose la boca con el brazo y la camiseta porque pueden estar charlando con sus amigos”, explicó hace algunos meses sobre la aplicación de esta norma en la Copa del Mundo.

Primera expulsión por la Ley Prestianni en el Mundial 2026

El primer expulsado del Mundial 2026 bajo la Ley Prestianni fue el atacante Miguel Almirón. El experimentado jugador recibió la tarjeta roja luego de taparse la boca durante un careo con el defensor turco Mert Muldur en el partido de la segunda jornada del grupo D.