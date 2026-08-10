UEFA, AFC y Concacaf lanzan advertencia contra Gianni Infantino y ponen en duda su continuidad en FIFA: "La confianza se rompe mediante el engaño"

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La crisis política en la FIFA alcanzó un nuevo nivel. UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y Concacaf unieron fuerzas para poner en duda la continuidad de Gianni Infantino, exigiendo cambios dentro del organismo del fútbol mundial. En una carta abierta publicada este lunes, las tres confederaciones acusaron al presidente de la FIFA de haber quebrado la confianza de sus miembros tras el polémico proyecto para comercializar una participación de los derechos de la Copa del Mundo.

Este documento fue firmado por los presidentes de las tres confederaciones: Aleksander Ceferin, por UEFA; Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, por AFC; y Victor Montagliani, por Concacaf. “Cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se sitúa por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”, fue uno de los mensajes más contundentes dentro de la carta publicada.

Comunicado ante FIFA. Foto: UEFA

UEFA, AFC y Concacaf lanzan advertencia contra Gianni Infantino

Este problema inició con el plan FIFA Forward Enterprise, el cual generó fuertes cuestionamientos entre diferentes sectores del fútbol y finalmente fue retirado. El ente liderado por Gianni Infanfino reconoció que se cometieron errores durante el proceso, pero aún así, esto activó un enfrentamiento desde las confederaciones UEFA, AFC y Concacaf. “No se reconoció que la propuesta en sí misma era intrínsecamente errónea. Sigue sin reconocerse que intentar vender una participación en la Copa Mundial de la FIFA fue un grave error de juicio, no solo un fallo de procedimiento, sino una traición fundamental a la confianza depositada en las mismas instituciones a las que la FIFA está destinada a servir”, indican en el comunicado.

Tengamos en cuenta que dicho proyecto buscaba crear una estructura comercial vinculada a los derechos de la Copa del Mundo para atraer inversión privada. Además, estaba valuado en USD 20.000 millones, con la búsqueda de hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación minoritaria a capitales privados.

¿Qué consecuencias podría traer ante la FIFA?

Según el medio The Guardian, señalan que UEFA, AFC y Concacaf estarían analizando la posibilidad de realizar competencias alternativas e incluso boicots a torneos organizados por FIFA. Una de las primeras consecuencias podría producirse en el Mundial Femenino Sub-20, previsto para septiembre en Polonia, donde la participación de selecciones europeas estaría bajo discusión.

Pese a ello, Gianni Infantino todavía conserva respaldos. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) y Conmebol se mantienen alineadas con el dirigente, mientras que varias asociaciones nacionales continúan apoyando su continuidad. Por eso, el enfrentamiento todavía no implica automáticamente el final de su presidencia.