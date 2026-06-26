Noruega y Francia se enfrentarán este viernes 26 de junio en el Boston Stadium, en un emocionante duelo del Mundial 2026. | Foto: Composición LR | AFP

Noruega y Francia se enfrentarán este viernes 26 de junio en el Boston Stadium, en un emocionante duelo del Mundial 2026. | Foto: Composición LR | AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

A qué hora juega Noruega vs Francia EN VIVO | Ambas selecciones protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la tercera jornada del Grupo I del Mundial 2026, con el liderato de la zona en juego. El encuentro se disputará este viernes 26 de junio en el Boston Stadium. La transmisión gratuita estará a cargo de América TV en señal abierta; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Noruega vs Francia?

En territorio peruano, el duelo entre Noruega vs Francia se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

Argentina, Uruguay: 4:00 p.m.

Chile, Bolivia, Venezuela: 3:00 p.m.

Estados Unidos (costa este): 3:00 p.m.

Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

¿Dónde ver Noruega vs Francia por el Mundial 2026?

El encuentro entre Noruega vs Francia, correspondiente a la fecha 4 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal abierta de América TV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Noruega vs Francia online gratis?

Si deseas ver Noruega vs Francia, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Noruega vs Francia: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.



Noruega: Ørjan Nyland, Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sørloth.

Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani.

