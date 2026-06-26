Noruega vs Francia EN VIVO HOY, con Mbappé y Haaland por América TV: a qué hora juega y dónde ver partido por el Mundial 2026
Mbappé y Haaland se enfrentan hoy en el Boston Stadium, en un partido crucial por el liderato del Grupo I del Mundial 2026. Vive AQUí el minuto a minuto.
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A qué hora juega Noruega vs Francia EN VIVO | Ambas selecciones protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la tercera jornada del Grupo I del Mundial 2026, con el liderato de la zona en juego. El encuentro se disputará este viernes 26 de junio en el Boston Stadium. La transmisión gratuita estará a cargo de América TV en señal abierta; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto en la cobertura de La República Deportes.
¿A qué hora juegan Noruega vs Francia?
En territorio peruano, el duelo entre Noruega vs Francia se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.
- Argentina, Uruguay: 4:00 p.m.
- Chile, Bolivia, Venezuela: 3:00 p.m.
- Estados Unidos (costa este): 3:00 p.m.
- Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.
- México: 1:00 p.m.
¿Dónde ver Noruega vs Francia por el Mundial 2026?
El encuentro entre Noruega vs Francia, correspondiente a la fecha 4 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal abierta de América TV para toda Sudamérica.
¿Dónde ver Noruega vs Francia online gratis?
Si deseas ver Noruega vs Francia, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
Alineaciones Noruega vs Francia: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.
Noruega: Ørjan Nyland, Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, David Møller Wolfe, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sørloth.
Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani.