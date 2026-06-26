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Países Bajos - Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Las selecciones de Países Bajos y Marruecos se verán las caras en el Estadio BBVA de Monterrey en el duelo por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Países Bajos y Marruecos se verán las caras en los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Países Bajos y Marruecos se verán las caras en los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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Una nueva llave quedó confirmada para los dieciseisavos de final en el Mundial 2026. Países Bajos clasificó como primero en el Grupo F y enfrentará a Marruecos, selección que culminó segunda en el Grupo C. Este partido se llevará a cabo el próximo 29 de junio y arrancará a las 8.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, México.

La ‘Naranja Mecánica’ busca superar lo hecho en el Mundial pasado, donde llegó hasta cuartos de final del torneo y fue eliminada por Argentina, actual campeona. Por el lado de Marruecos, tuvo una destacada participación en 2022, cuando disputó el partido por el tercer lugar de la competencia ante Croacia.

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¿Cuándo juega Países Bajos vs. Marruecos?

El partido Países Bajos vs. Marruecos se llevará a cabo el lunes 29 de junio en el Estadio BBVA (Monterrey, México).

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Marruecos?

Este duelo, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, arrancará desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

  • México: 9.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (martes 30/06)

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¿En qué canal ver Países Bajos vs. Marruecos?

El partido entre Países Bajos y Marruecos se podrá seguir a través de DSports para toda Sudamérica. De igual forma, DGO y Paramount+ se encargarán de la cobertura vía streaming.

Pronósticos para Países Bajos vs. Marruecos

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Países Bajos sobre Marruecos.

  • Betsson: gana Países Bajos (2,18), empate (3,35), gana Marruecos (3,60)
  • Betano: gana Países Bajos (2,15), empate (3,25), gana Marruecos (3,65)
  • Bet365: gana Países Bajos (2,10), empate (3,30), gana Marruecos (3,60)
  • 1XBet: gana Países Bajos (2,18), empate (3,41), gana Marruecos (3,78)
  • Caliente: gana Países Bajos (2,06), empate (3,35), gana Marruecos (3,60)
  • Doradobet: gana Países Bajos (2,16), empate (3,20), gana Marruecos (3,60).
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