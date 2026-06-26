Uruguay vs España EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Mundial 2026
El partido por la tercera jornada de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de Uruguay vs España se disputará en el estadio Akron, ubicado en México.
Uruguay vs España EN VIVO juegan HOY viernes 26 de junio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Akron, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
La selección uruguaya va por su clasificación a la siguiente etapa de la Copa del Mundo. Luego de igualar 2-2 ante Cabo Verde, el conjunto charrúa enfrentará a su similar de España, equipo que marcha primero del grupo H de la competición y también quiere asegurar su pase a los dieciseisavos de final.
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¿A qué hora se juega Uruguay vs España?
En territorio peruano, el duelo entre Uruguay y España se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 6.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (27/06)
¿Dónde ver Uruguay vs España por el Mundial 2026?
El duelo entre Uruguay y España, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DirecTV en toda Sudamérica.
¿Dónde ver Uruguay vs España online gratis?
Si deseas ver Uruguay vs España online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
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Alineaciones Uruguay vs España: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.
- Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte; Canobbio, Valverde, Bentancur, Araújo y Viñas.
- España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Pedri; Yamal, Baena y Oyarzábal.
Uruguay vs España: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de España.
- Betsson: gana Uruguay (7,10), empate (4,15), gana España (1,52)
- Betano: gana Uruguay (7,80), empate (4,05), gana España (1,53)
- Bet365: gana Uruguay (6,50), empate (4,20), gana España (1,48)
- 1XBet: gana Uruguay (7,39), empate (4,26), gana España (1,55)
- Caliente: gana Uruguay (7,60), empate (4,00), gana España (1,52)
- Doradobet: gana Uruguay (7,70), empate (4,05), gana España (1,53).