HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia
Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     Terremoto en Venezuela EN VIVO: últimas noticias sobre el sismo y estado de emergencia     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Uruguay vs España EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Mundial 2026

El partido por la tercera jornada de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de Uruguay vs España se disputará en el estadio Akron, ubicado en México.

Uruguay se enfrenta ante España por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Uruguay se enfrenta ante España por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Uruguay vs España EN VIVO juegan HOY viernes 26 de junio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Akron, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección uruguaya va por su clasificación a la siguiente etapa de la Copa del Mundo. Luego de igualar 2-2 ante Cabo Verde, el conjunto charrúa enfrentará a su similar de España, equipo que marcha primero del grupo H de la competición y también quiere asegurar su pase a los dieciseisavos de final.

PUEDES VER: Jefferson Farfán reacciona al debut de Neymar en el Mundial 2026 y se emociona en vivo: “Se me escarapela el cuerpo”

lr.pe

¿A qué hora se juega Uruguay vs España?

En territorio peruano, el duelo entre Uruguay y España se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (27/06)

¿Dónde ver Uruguay vs España por el Mundial 2026?

El duelo entre Uruguay y España, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DirecTV en toda Sudamérica.

¿Dónde ver Uruguay vs España online gratis?

Si deseas ver Uruguay vs España online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Neymar se quiebra tras debutar con Brasil en el Mundial 2026 y envía emotivo mensaje a Messi: “Dentro de la cancha es bueno, pero afuera es mejor”

lr.pe

Alineaciones Uruguay vs España: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Uruguay: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte; Canobbio, Valverde, Bentancur, Araújo y Viñas.
  • España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Pedri; Yamal, Baena y Oyarzábal.

Uruguay vs España: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de España.

  • Betsson: gana Uruguay (7,10), empate (4,15), gana España (1,52)
  • Betano: gana Uruguay (7,80), empate (4,05), gana España (1,53)
  • Bet365: gana Uruguay (6,50), empate (4,20), gana España (1,48)
  • 1XBet: gana Uruguay (7,39), empate (4,26), gana España (1,55)
  • Caliente: gana Uruguay (7,60), empate (4,00), gana España (1,52)
  • Doradobet: gana Uruguay (7,70), empate (4,05), gana España (1,53).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Partido de Ecuador vs Alemania EN VIVO por el Mundial 2026 vía América TV

Partido de Ecuador vs Alemania EN VIVO por el Mundial 2026 vía América TV

LEER MÁS
¿Dónde ver Paraguay vs Australia EN VIVO HOY por el Mundial 2026?

¿Dónde ver Paraguay vs Australia EN VIVO HOY por el Mundial 2026?

LEER MÁS
Mundial 2026 por América TV: conoce qué partidos irán en señal abierta y a qué hora verlos

Mundial 2026 por América TV: conoce qué partidos irán en señal abierta y a qué hora verlos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

Así quedarían los cruces de 16avos del Mundial 2026 si la fase de grupos terminara hoy y estos son los posibles enfrentamientos

LEER MÁS
Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la tercera fecha de todos los grupos

Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la tercera fecha de todos los grupos

LEER MÁS
¡Todo igualado! Paraguay empató sin goles ante Australia por la tercera fecha del Mundial 2026

¡Todo igualado! Paraguay empató sin goles ante Australia por la tercera fecha del Mundial 2026

LEER MÁS
Neymar se quiebra tras debutar con Brasil en el Mundial 2026 y envía emotivo mensaje a Messi: “Dentro de la cancha es bueno, pero afuera es mejor”

Neymar se quiebra tras debutar con Brasil en el Mundial 2026 y envía emotivo mensaje a Messi: “Dentro de la cancha es bueno, pero afuera es mejor”

LEER MÁS
Jefferson Farfán reacciona al debut de Neymar en el Mundial 2026 y se emociona en vivo: “Se me escarapela el cuerpo”

Jefferson Farfán reacciona al debut de Neymar en el Mundial 2026 y se emociona en vivo: “Se me escarapela el cuerpo”

LEER MÁS
Noruega vs Francia EN VIVO HOY, con Mbappé y Haaland por América TV: a qué hora juega y dónde ver partido por el Mundial 2026

Noruega vs Francia EN VIVO HOY, con Mbappé y Haaland por América TV: a qué hora juega y dónde ver partido por el Mundial 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025