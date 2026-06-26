Uruguay vs España EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Mundial 2026

Uruguay se enfrenta ante España por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Uruguay se enfrenta ante España por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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Uruguay vs España EN VIVO juegan HOY viernes 26 de junio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Akron, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección uruguaya va por su clasificación a la siguiente etapa de la Copa del Mundo. Luego de igualar 2-2 ante Cabo Verde, el conjunto charrúa enfrentará a su similar de España, equipo que marcha primero del grupo H de la competición y también quiere asegurar su pase a los dieciseisavos de final.

¿A qué hora se juega Uruguay vs España?

En territorio peruano, el duelo entre Uruguay y España se podrá seguir desde las 7.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 6.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (27/06)

¿Dónde ver Uruguay vs España por el Mundial 2026?

El duelo entre Uruguay y España, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DirecTV en toda Sudamérica.

¿Dónde ver Uruguay vs España online gratis?

Si deseas ver Uruguay vs España online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Uruguay vs España: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Uruguay : Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte; Canobbio, Valverde, Bentancur, Araújo y Viñas.

: Muslera; Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria; Ugarte; Canobbio, Valverde, Bentancur, Araújo y Viñas. España: Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Pedri; Yamal, Baena y Oyarzábal.

Uruguay vs España: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de España.