Argentina vs Austria EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 del Mundial 2026

Argentina y Austria se enfrentan en el Grupo J del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Argentina y Austria se enfrentan en el Grupo J del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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Argentina vs Austria EN VIVO juegan HOY lunes 22 de junio, desde las 12.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el AT&T Stadium, con transmisión a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección argentina va por su segundo triunfo en la Copa del Mundo. Luego de golear 3-0 a Argelia, el conjunto capitaneado por Lionel Messi, buscará hacer lo propio ante su similar de Austria. En cuanto al equipo europeo, venció 3-1 a Jordania y cuenta con la misma cantidad de puntos que la ‘albiceleste’ en el Grupo J.

¿A qué hora se juega Argentina vs Austria?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina y Austria se podrá seguir desde las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 11.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs Austria por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina y Austria, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DirecTV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Argentina vs Austria online gratis?

Si deseas ver Argentina vs Austria online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Argentina vs Austria: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Argentina : Martínez; Molina, Romero, Martínez, Medina; de Paul, Mac Allister, Fernández, González; Messi y Álvarez.

: Martínez; Molina, Romero, Martínez, Medina; de Paul, Mac Allister, Fernández, González; Messi y Álvarez. Austria: Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer y Aranutovic.

Argentina vs Austria: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de Argentina.