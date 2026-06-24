Brasil vs Escocia EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Mundial 2026

Brasil y Escocia se enfrentan por el Grupo C del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

Brasil y Escocia se enfrentan por el Grupo C del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR

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Brasil vs Escocia EN VIVO juegan HOY miércoles 24 de junio, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección brasileña quiere asegurar su pase a la siguiente etapa de la Copa del Mundo. Luego de golear 3-0 a Haití y dejarlo eliminado, la Canarinha enfrentará a su similar de Escocia, equipo que también cuenta con chances de acceder a los 16avos de final en la competición.

¿A qué hora se juega Brasil vs Escocia?

En territorio peruano, el duelo entre Brasil y Escocia se podrá seguir desde las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (25/06)

¿Dónde ver Brasil vs Escocia por el Mundial 2026?

El duelo entre Brasil y Escocia, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DirecTV en toda Sudamérica.

¿Dónde ver Brasil vs Escocia online gratis?

Si deseas ver Brasil vs Escocia online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones Brasil vs Escocia: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Brasil : Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius Jr y Cunha.

: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius Jr y Cunha. Escocia: Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, Christie, Ferguson, McGinn; McTominay y Adams.

Brasil vs Escocia: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de Brasil.