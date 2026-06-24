Brasil vs Escocia EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 3 del Mundial 2026
El partido por la tercera jornada del Mundial 2026 entre las selecciones de Brasil y Escocia se disputará en el Hard Rock Stadium, ubicado en Estados Unidos.
Brasil vs Escocia EN VIVO juegan HOY miércoles 24 de junio, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
La selección brasileña quiere asegurar su pase a la siguiente etapa de la Copa del Mundo. Luego de golear 3-0 a Haití y dejarlo eliminado, la Canarinha enfrentará a su similar de Escocia, equipo que también cuenta con chances de acceder a los 16avos de final en la competición.
PUEDES VER: Francisco Conceição sale en defensa de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026, pero aclara: "No es obligatorio pasarle el balón"
¿A qué hora se juega Brasil vs Escocia?
En territorio peruano, el duelo entre Brasil y Escocia se podrá seguir desde las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (25/06)
¿Dónde ver Brasil vs Escocia por el Mundial 2026?
El duelo entre Brasil y Escocia, correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DirecTV en toda Sudamérica.
¿Dónde ver Brasil vs Escocia online gratis?
Si deseas ver Brasil vs Escocia online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
PUEDES VER: Julian Álvarez le pide al Atlético de Madrid que lo deje ir para cumplir su sueño: "No puedo seguir escondiéndome ni fingiendo"
Alineaciones Brasil vs Escocia: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.
- Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Vinicius Jr y Cunha.
- Escocia: Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, Christie, Ferguson, McGinn; McTominay y Adams.
Brasil vs Escocia: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de Brasil.
- Betsson: gana Brasil (1,37), empate (5,15), gana Escocia (8,70)
- Betano: gana Brasil (1,42), empate (4,70), gana Escocia (7,80)
- Bet365: gana Brasil (1,33), empate (5,00), gana Escocia (8,50)
- 1XBet: gana Brasil (1,41), empate (5,34), gana Escocia (8,50)
- Caliente: gana Brasil (1,39), empate (4,75), gana Escocia (8,90)
- Doradobet: gana Brasil (1,38), empate (5,30), gana Escocia (8,60).