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¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV EN VIVO? Horarios y fechas para ver en Perú

Se juega la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Revisa qué partidos se podrán ver de forma gratuita en América TV por señal abierta.

América TV es el canal que transmite el Mundial 2026 para Perú. Foto: composición LR
América TV es el canal que transmite el Mundial 2026 para Perú. Foto: composición LR
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La fiebre del Mundial 2026 continúa en las pantallas peruanas. La tercera y última jornada de la fase de grupos permitirá conocer a todos los clasificados a dieciseisavos de final del torneo. Jugadores como Messi, Neymar, Mbappé y Cristiano Ronaldo sueñan con alzar el título.

En medio de este panorama, América TV confirmó la transmisión de varios partidazos de la fecha 3 de la fase de grupos. Para ello, utilizará el canal 4 de señal abierta y su app América tvGO.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo se niega a contestar pregunta sobre Lionel Messi tras triunfo en el Mundial 2026: el desplante de CR7 a la prensa

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Partidos del Mundial por América TV

En total, América TV transmitirá 5 partidos de la fecha 3 del Mundial 2026. Por otra parte, en la ronda final le dará cobertura a 25 cotejos.

Fecha 3

  • Escocia vs Brasil (24 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Ecuador vs Alemania (25 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Noruega vs Francia (26 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Uruguay vs España (26 de junio - 7.00 p. m.) - Señal abierta por TV
  • Colombia vs Portugal (27 de junio - 6.30 p. m.) - Señal abierta por TV

PUEDES VER: Julian Álvarez le pide al Atlético de Madrid que lo deje ir para cumplir su sueño: "No puedo seguir escondiéndome ni fingiendo"

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¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 online?

La transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 online está a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura gratis de La República.

Clasificados para los 16avos de final del Mundial 2026

  • México
  • Estados Unidos
  • Alemania
  • Argentina
  • Francia
  • Noruega
  • Portugal
  • Colombia

Eliminados del Mundial 2026

  • Turquía
  • Túnez
  • Haití
  • Jordania
  • Uzbekistán
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