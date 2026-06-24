¿Qué partidos del Mundial 2026 transmitirá América TV EN VIVO? Horarios y fechas para ver en Perú

América TV es el canal que transmite el Mundial 2026 para Perú. Foto: composición LR

América TV es el canal que transmite el Mundial 2026 para Perú. Foto: composición LR

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La fiebre del Mundial 2026 continúa en las pantallas peruanas. La tercera y última jornada de la fase de grupos permitirá conocer a todos los clasificados a dieciseisavos de final del torneo. Jugadores como Messi, Neymar, Mbappé y Cristiano Ronaldo sueñan con alzar el título.

En medio de este panorama, América TV confirmó la transmisión de varios partidazos de la fecha 3 de la fase de grupos. Para ello, utilizará el canal 4 de señal abierta y su app América tvGO.

Partidos del Mundial por América TV

En total, América TV transmitirá 5 partidos de la fecha 3 del Mundial 2026. Por otra parte, en la ronda final le dará cobertura a 25 cotejos.

Fecha 3

Escocia vs Brasil (24 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV

Ecuador vs Alemania (25 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV

Noruega vs Francia (26 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV

Uruguay vs España (26 de junio - 7.00 p. m.) - Señal abierta por TV

Colombia vs Portugal (27 de junio - 6.30 p. m.) - Señal abierta por TV

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026 online?

La transmisión de todos los partidos del Mundial 2026 online está a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura gratis de La República.

Clasificados para los 16avos de final del Mundial 2026

México

Estados Unidos

Alemania

Argentina

Francia

Noruega

Portugal

Colombia

Eliminados del Mundial 2026