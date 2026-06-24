Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos que definen los clasificados a 16avos de final.
¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY, miércoles 24 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Arranca una fecha clave en el máximo torneo a nivel de selecciones. La tercera jornada permitirá definir el futuro de equipos como Brasil, Marruecos, Canadá, Suiza y Corea del Sur.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- Suiza vs Canadá
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: BC Vancouver (Canadá)
- Bosnia y Herzegovina vs Qatar
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: Seattle (Estados Unidos)
- Marruecos vs Haití
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: Atlanta (Estados Unidos)
- Brasil vs Escocia
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: América TV / DSports / Paramount+
- Estadio: Miami (Estados Unidos)
- Sudáfrica vs Corea del Sur
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: Monterrey (México)
- México vs Chequia
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: DSports / Paramount+
- Estadio: Azteca (Ciudad de México)