Programación de los partidos de HOY en el Mundial 2026. Foto: composición LR/ESPN/AFP

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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY, miércoles 24 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Arranca una fecha clave en el máximo torneo a nivel de selecciones. La tercera jornada permitirá definir el futuro de equipos como Brasil, Marruecos, Canadá, Suiza y Corea del Sur.

Partidos del Mundial 2026 HOY