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Deportes

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos que definen los clasificados a 16avos de final.

Programación de los partidos de HOY en el Mundial 2026. Foto: composición LR/ESPN/AFP
Programación de los partidos de HOY en el Mundial 2026. Foto: composición LR/ESPN/AFP
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY, miércoles 24 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Arranca una fecha clave en el máximo torneo a nivel de selecciones. La tercera jornada permitirá definir el futuro de equipos como Brasil, Marruecos, Canadá, Suiza y Corea del Sur.

PUEDES VER: Julian Álvarez le pide al Atlético de Madrid que lo deje ir para cumplir su sueño: "No puedo seguir escondiéndome ni fingiendo"

lr.pe

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • Suiza vs Canadá
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: BC Vancouver (Canadá)
  • Bosnia y Herzegovina vs Qatar
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: Seattle (Estados Unidos)
  • Marruecos vs Haití
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: Atlanta (Estados Unidos)
  • Brasil vs Escocia
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: América TV / DSports / Paramount+
  • Estadio: Miami (Estados Unidos)
  • Sudáfrica vs Corea del Sur
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: Monterrey (México)
  • México vs Chequia
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: Azteca (Ciudad de México)
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