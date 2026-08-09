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Alianza Lima puso en riesgo la punta del Torneo Clausura con el amargo empate frente a Sport Boys. El rendimiento de los jugadores blanquiazules fue analizado por su entrenador Pablo Guede, quien fue claro al mencionar que su equipo no jugó bien.

"(…) Para mí fue un partidazo desde lo táctico, desde todo lo que generó, pero la realidad es que no jugamos bien, no encontramos las asociaciones. Así y todo, tuvimos para ganarlo", sostuvo en conferencia de prensa.

Pablo Guede reconoce mal partido de Alianza Lima ante Boys

En ese sentido, el estratega argentino del conjunto victoriano reconoció el desempeño de Sport Boys y valoró el punto que se llevaron del Estadio Nacional.

"Con el juego, la verdad que no estuvimos todo lo fino que solemos estar, pero también felicitar a Boys que hizo un partidazo. Mucha culpa de esto (el empate) la tienen ellos; nos cortaron muy bien los circuitos de juego, las asociaciones. La verdad es que el partido me encantó. Estoy contento con el resultado porque jugando así de mal no perdimos; jugamos mal, pero por mucho mérito de ellos, me gustaría felicitarlos", enfatizó.

"Tenemos que mejorar en todos los aspectos, por eso digo que, no habiendo hecho un buen partido, empatamos y pudimos haber ganado. En el tema defensivo creo que tenemos que mejorar, pero creo que el gol que nos meten es mucho mérito de ellos", agregó sobre los puntos a mejorar para su siguiente duelo.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima recibirá a UTC de Cajamarca el próximo sábado 15 de agosto en Matute. Los íntimos necesitan un triunfo en su casa para seguir en los primeros lugares de la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

El duelo entre blanquiazules y cajamarquinos empezará a partir de las 7.30 p. m. y la transmisión estará a cargo de la señal de L1 Max.