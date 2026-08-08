Jorge Messi, el hombre que llevó a Lionel Messi a la elite mundial: los momentos clave en la carrera de su hijo

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El fallecimiento de Jorge Messi fue un golpe muy duro para toda la familia del capitán de la selección argentina. Más allá de ser el progenitor de uno de los mejores jugadores de la historia, cumplió un rol clave en la carrera profesional de su hijo.

Desde su infancia, Jorge Messi luchó para que 'Leo' pudiera acceder a un tratamiento hormonal cuando se encontraba en las divisiones menores de Newell's Old Boys.

La importancia de Jorge Messi en la carrera de Lionel Messi

El papá de Lionel Messi decidió dejar su vida en Argentina, donde trabajaba como obrero metalúrgico, para gestionar el fichaje de su hijo por el Barcelona de España y acompañarlo en territorio europeo. En ese sentido, el goleador de Inter Miami remarcó las semejanzas entre ambos.

"Tengo muchas cosas de él, pero laburaba todo el día y no compartía tanto tiempo con nosotros. Se levantaba a las 4 de la mañana y volvía para cenar. Cuando nos veíamos lo disfrutaba, no me cag*** a pedos nunca. Yo lo extrañaba. Hoy tengo la suerte de disfrutar con mis hijos mucho más. Intento copiar a mis viejos en la crianza de mis hijos", manifestó hace años en declaraciones recogidas por Olé.

El rol de Jorge Messi fue clave cuando Lionel decidió partir hacia el PSG de Francia. La 'Pulga' reconoció en diversos pasajes que, más allá del vínculo familiar, siempre fue un consejero y uno de sus 'críticos'.

“Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo, eso hizo que siempre yo quiera superarme. Igual él sabe que el más crítico conmigo mismo soy yo. Para mi vieja siempre fui el mejor por más que haya sido un desastre. Para ella siempre juego bien en todos los partidos, la culpa nunca es mía. Es como todas las mamás (…). Jugaba un partidazo y me decía te comiste una, me jugaba con eso. Me hacía bien, me hacía querer superarme. Somos los dos más críticos”, sostuvo.

¿De qué murió Jorge Messi?

De acuerdo con los reportes de la prensa argentina, Jorge Horacio Messi padecía una complicada enfermedad que se agravó en los últimos meses. A pesar de que la familia no brindó detalles sobre su estado de salud, el papá de Lionel Messi se encontraba hospitalizado en una clínica de Rosario, donde falleció en la noche del viernes 7 de agosto.