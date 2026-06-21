Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO: qué canal transmite, pronóstico y horario del partido por el Mundial 2026

En Perú, el duelo entre Uruguay y Cabo Verde iniciará a las 5.00 p. m. (7.00 p. m. en Uruguay).

España y Arabia Saudita se enfrentan por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: DSports

España y Arabia Saudita se enfrentan por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: DSports

¿A qué hora juegan Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO? | El partido de HOY del Mundial 2026 tendrá lugar en el Estadio Miami, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de las señales de América TV y DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto gracias a la cobertura online gratis que ofrece La República Deportes.

Uruguay vs Cabo Verde EN VIVO por el Mundial 2026 12:05 ¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde online gratis? Si deseas ver Uruguay vs Cabo Verde online, podrás hacerlo en las plataformas DSports y Disney Plus. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso. 10:53 ¿Qué canal transmitirá el partido Uruguay vs Cabo Verde? Perú: América TV, América tvGO y DSports

Uruguay: Canal 5 y Antel TV 10:52 ¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde? En Perú, el duelo entre Uruguay y Cabo Verde iniciará a las 5.00 p. m. (7.00 p. m. en Uruguay). 10:51 ¡Uruguay y Cabo Verde se enfrentan en la fecha 2 del Mundial 2026! Bienvenidos al minuto a minuto del partido Uruguay vs Cabo Verde por el grupo H del Mundial 2026.​​​​​​

Luego de resignar un empate contra Arabia Saudita, el equipo comandado por Marcelo Bielsa necesita un triunfo para no poner en riesgo su clasificación a la siguiente ronda. Por su parte, el elenco africano busca dar otro golpe tras igualar frente a España.

¿A qué hora juega Uruguay vs Cabo Verde?

En territorio peruano, el duelo entre uruguayos y caboverdianos se podrá seguir a partir de las 5.00 p. m. (7.00 p. m. en Uruguay). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 p. m. (martes 16)

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de Canal 5 y Antel TV en Uruguay; por su parte, América TV (canal 4 de señal abierta) realizará la cobertura en suelo peruano, mientras que DSports se encargará del resto de Sudamérica.

¿Dónde ver Uruguay vs Cabo Verde online gratis?

Si deseas ver Uruguay vs Cabo Verde online, podrás hacerlo en las plataformas DGo y Disney Plus. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones Uruguay vs Cabo Verde: probables formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de los charrúas y los caboverdianos para el compromiso del grupo H.

Uruguay: Sergio Rochet; Mathías Olivera, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela; Juan Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Facundo Pellistri; Nicolás De la Cruz, Darwin Núñez.

Sergio Rochet; Mathías Olivera, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Guillermo Varela; Juan Sanabria, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Facundo Pellistri; Nicolás De la Cruz, Darwin Núñez. Cabo Verde: Vozinha; Stopira Santos, Logan Costa, Kelvin Pires, Steven Moreira; Joao Paulo, Deroy Duarte, Dailon Livramento; Willy Semedo, Benchimol Tavares, Hélio Varela.

Uruguay vs Cabo Verde: pronóstico

Las cuotas de las principales casas de apuestas muestran un claro favoritismo para la selección uruguaya.