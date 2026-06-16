Argentina vs Argelia EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 del Mundial 2026
El partido por la primera fecha del Mundial 2026 entre Argentina y Argelia se disputará en el Arrowhead Stadium, ubicado en Misuri. La actual campeona hará su debut en la presente edición del torneo.
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Argentina vs Argelia EN VIVO juegan HOY martes 16 de junio, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
El elenco dirigido por Lionel Scaloni hará su debut en el Grupo J del Mundial. La selección argentina quiere empezar de la mejor manera su camino hacia el bicampeonato y su primer rival será Argelia, que vuelve a una Copa del Mundo luego de 12 años.
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¿A qué hora se juega Argentina vs Argelia?
En territorio peruano, el duelo entre sudamericanos y africanos se podrá seguir desde las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 7.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
- España: 3.00 a. m. (17/06)
¿Dónde ver Argentina vs Argelia por el Mundial 2026?
El duelo entre Argentina y Argelia, correspondiente a la fecha 1 del Mundial 2026, contará con varias opciones para seguir la transmisión. América TV (canal 4) tendrá la cobertura en señal abierta, mientras que DirecTV, hará lo propio por cable para toda Sudamérica.
¿Dónde ver Argentina vs Argelia online gratis?
Si deseas ver Argentina vs Argelia online gratis, podrás hacerlo en las plataformas América tvGO, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del partido con todas las incidencias.
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Alineaciones Argentina vs Argelia: posibles formaciones
Estas son las posibles alineaciones titulares de ambas selecciones.
- Argentina: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Medina; de Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi y Álvarez.
- Argelia: Zidane; Belghali, Mandi, Hadjam, Ait-Nouri; Chaibi, Maza, Boudaoui; Mahrez, Gouiri y Amoura.
Argentina vs Argelia: pronóstico
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección argentina sobre Argelia.
- Betsson: gana Argentina (1,41), empate (4,55), gana Argelia (9,10)
- Betano: gana Argentina (1,44), empate (4,60), gana Argelia (8,75)
- Bet365: gana Argentina (1,40), empate (4,75), gana Argelia (8,00)
- 1XBet: gana Argentina (1,44), empate (4,62), gana Argelia (9,70)
- Caliente: gana Argentina (1,40), empate (4,65), gana Argelia (9,20)
- Doradobet: gana Argentina (1,41), empate (4,65), gana Argelia (9,40).