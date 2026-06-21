Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la segunda fecha Consulta el estado de la tabla de posiciones del Mundial 2026, la programación y resultados de los partidos en la segunda jornada de la fase de grupos.
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Comenzó la
segunda ronda del Mundial 2026, donde algunas selecciones pueden asegurar su pase a los octavos de final, mientras otras necesitan ganar para mantener vivas sus esperanzas de situarse al menos entre los ocho mejores terceros. Las selecciones de México y Estados Unidos ya tienen su pase a dieciseisavos garantizado. Averigua cómo está la clasificación en cada grupo y la agenda de encuentros. Estado de la clasificación y partidos en la segunda fecha de grupos del Mundial 2026 Grupo A México 2-0 Sudáfrica | Estadio Azteca, Ciudad de México Corea del Sur 2-1 República Checa | Estadio Guadalajara, Zapopan República Checa 1-1 Sudáfrica | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. México 1-0 Corea del Sur | Estadio Akron, Guadalajara.
Grupo A PJ DG PTOS 1. México 2 3 6 2. Corea del Sur 2 0 3 3. República Checa 2 -1 1 4. Sudáfrica 2 -2 1 Grupo B Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina | BMO Field, Toronto (Canadá) Qatar 1-1 Suiza | Levi's Stadium, Área de la Bahía de San Francisco (EE. UU.) Suiza 4-1 Bosnia | SoFI Stadium, Los Ángeles. Canadá 6-0 Catar | Estadio BC Place, Vancouver.
Equipos PJ DF PTOS 1. Canadá 2 6 4 2. Suiza 2 3 4 3. Bosnia-Herzegovina 2 -3 1 4. Qatar 2 -6 1 Grupo C Brasil 1-1 Marruecos | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey (EE. UU.) Haití 0-1 Escocia | Estadio Boston, Boston (EE. UU.) Escocia 1-0 Marruecos | Gillete Stadium, Massachusetts. Brasil 3-0 Haití | Lincoln Financial Field, Filadelfia.
Equipos PJ DG PTOS 1. Brasil 2 3 4 2. Marruecos 2 1 4 3. Escocia 2 0 3 4. Haití 2 -4 0 Grupo D Estados Unidos 4-1 Paraguay | SoFi Stadium, Los Ángeles (EE. UU.) Australia 2-0 Turquía | BC Place, Vancouver (Canadá) Estados Unidos 2-0 Australia | Lumen Field, Washington. 19/06 (10.00 p. m.) | Turquía vs Paraguay | Levi’s Stadium, California.
Equipos PJ DF PTOS 1. Estados Unidos 2 5 6 2. Australia 2 0 3 3. Turquía 1 -2 0 4. Paraguay 1 -3 0 Grupo E Alemania 7-1 Curazao | Estadio Houston, Houston (EE. UU.) Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Estadio Filadelfia, Filadelfia (EE. UU.) Alemania 2-1 Costa de Marfil | BMO Field, Toronto. Ecuador 0-0 Curazao | Arrowhead Stadium, Kansas City.
Equipos PJ DF PTOS 1. Alemania 1 7 6 2. Costa de Marfil 2 0 3 3. Ecuador 2 -1 1 4. Curazao 2 -6 1 Grupo F Países Bajos 2-2 Japón | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.) Suecia 5-1 Túnez | Estadio Monterrey, Monterrey (México) Países Bajos 5-1 Suecia | NRG Stadium, Houston. Túnez 0-4 Japón | Estadio BBVA, Monterrey.
Equipos PJ DF PTOS 1. Países Bajos 2 4 4 2. Japón 2 4 4 3. Suecia 2 0 3 4. Túnez 2 -4 0 Grupo G Bélgica 1-1 Egipto | Estadio de Seattle, Seattle (EE. UU.) Irán 1-1 Nueva Zelanda | Estadio Los Ángeles, Los Ángeles (EE. UU.) 21/06 (2.00 p. m.) | Bélgica vs Irán | SoFi Stadium, Los Ángeles. 21/06 (8.00 p. m.) | Nueva Zelanda vs Egipto | BC Place, Vancouver.
Equipos PJ DF PTOS 1. Nueva Zelanda 1 0 1 2. Irán 1 0 1 3. Bélgica 1 0 1 4. Egipto 1 0 1 Grupo H España 0-0 Cabo Verde | Estadio Atlanta, Atlanta (EE. UU.) Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Estadio Miami, Miami (EE. UU.) España 4-0 Arabia Saudita | Estadio Atlanta. 21/06 (5.00 p. m.) | Uruguay vs Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
Equipos PJ DF PTOS 1. España 2 4 4 3. Uruguay 1 0 1 3. Arabia Saudita 2 -4 1 4. Cabo Verde 1 0 1 Grupo I Francia 3-1 Senegal | Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Nueva Jersey (EE. UU.) Irak 1-4 Noruega | Estadio Boston, Boston (EE. UU.) 22/06 (4.00 p. m.) | Francia vs Irak | MetLife Stadium, Nueva York. 22/06 (7.00 p. m.) | Noruega vs Senegal | Lincoln Financial Field, Filadelfia.
Equipo PJ DF PTOS 1. Noruega 1 3 3 2. Francia 1 2 3 3. Senegal 1 -2 0 4. Senegal 1 -2 0 Grupo J Argentina 3-0 Argelia | Estadio Kansas City, Kansas City (EE. UU.) Austria 3-1 Jordania | Estadio de la Bahía de San Francisco, San Francisco (EE. UU.) 22/06 (12.00 m.) | Argentina vs Austria | AT&T Stadium, Texas. 22/06 (10.00 p. m.) | Jordania vs Argelia | Levi’s Stadium, California.
Equipos PJ DF PTOS 1. Argentina 1 3 3 2. Austria 1 2 3 3. Jordania 1 -2 0 4. Argelia 1 -3 0 Grupo K Portugal 1-1 RD Congo | Estadio Houston, Houston (EE. UU.) Uzbekistán 1-3 Colombia | Estadio Azteca, Ciudad de México (México) 23/06 (12.00 m.) | Portugal vs Uzbekistán | NRG Stadium, Houston. 23/06 (9.00 p. m.) | Colombia vs RD Congo | Estadio Akron, Guadalajara.
Equipos PJ DF PTOS 1. Colombia 1 2 3 2. Portugal 1 0 1 3. Congo 1 0 1 4. Uzbekistán 1 -2 0 Grupo L Inglaterra 4-2 Croacia | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.) Ghana 1-0 Panamá | Estadio de Toronto, Toronto (Canadá) 23/06 (3.00 p. m.) | Inglaterra vs Ghana | Gillette Stadium, Massachusetts. 23/06 (6.00 p. m.) | Panamá vs Croacia | BMO Field, Toronto.
Equipos PJ DG PTOS 1. Inglaterra 1 2 3 2. Ghana 1 1 3 3. Panamá 1 -1 0 4. Croacia 1 -2 0 Prefiero a La República en Google