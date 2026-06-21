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Deportes

Tabla de posiciones del Mundial 2026: resultados y partidos de la segunda fecha

Consulta el estado de la tabla de posiciones del Mundial 2026, la programación y resultados de los partidos en la segunda jornada de la fase de grupos.

Clasificación y resultados del Mundial 2026.
Clasificación y resultados del Mundial 2026. | composición LR
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Comenzó la segunda ronda del Mundial 2026, donde algunas selecciones pueden asegurar su pase a los octavos de final, mientras otras necesitan ganar para mantener vivas sus esperanzas de situarse al menos entre los ocho mejores terceros. Las selecciones de México y Estados Unidos ya tienen su pase a dieciseisavos garantizado. Averigua cómo está la clasificación en cada grupo y la agenda de encuentros.

PUEDES VER: ¿Qué partidos se juegan hoy en el Mundial 2026? Revisa horarios y canales de TV

lr.pe

Estado de la clasificación y partidos en la segunda fecha de grupos del Mundial 2026

Grupo A

  • México 2-0 Sudáfrica | Estadio Azteca, Ciudad de México
  • Corea del Sur 2-1 República Checa | Estadio Guadalajara, Zapopan
  • República Checa 1-1 Sudáfrica | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
  • México 1-0 Corea del Sur | Estadio Akron, Guadalajara.
Grupo APJDGPTOS
1. México236
2. Corea del Sur203
3. República Checa2-11
4. Sudáfrica2-21

Grupo B

  • Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina | BMO Field, Toronto (Canadá)
  • Qatar 1-1 Suiza | Levi's Stadium, Área de la Bahía de San Francisco (EE. UU.)
  • Suiza 4-1 Bosnia | SoFI Stadium, Los Ángeles.
  • Canadá 6-0 Catar | Estadio BC Place, Vancouver.
EquiposPJDFPTOS
1. Canadá264
2. Suiza234
3. Bosnia-Herzegovina2-31
4. Qatar2-61

Grupo C

  • Brasil 1-1 Marruecos | MetLife Stadium, Nueva York/Nueva Jersey (EE. UU.)
  • Haití 0-1 Escocia | Estadio Boston, Boston (EE. UU.)
  • Escocia 1-0 Marruecos | Gillete Stadium, Massachusetts.
  • Brasil 3-0 Haití | Lincoln Financial Field, Filadelfia.
EquiposPJDGPTOS
1. Brasil234
2. Marruecos214
3. Escocia203
4. Haití2-40

Grupo D

  • Estados Unidos 4-1 Paraguay | SoFi Stadium, Los Ángeles (EE. UU.)
  • Australia 2-0 Turquía | BC Place, Vancouver (Canadá)
  • Estados Unidos 2-0 Australia | Lumen Field, Washington.
  • 19/06 (10.00 p. m.) | Turquía vs Paraguay | Levi’s Stadium, California.
EquiposPJDFPTOS
1. Estados Unidos256
2. Australia203
3. Turquía1-20
4. Paraguay1-30

Grupo E

  • Alemania 7-1 Curazao | Estadio Houston, Houston (EE. UU.)
  • Costa de Marfil 1-0 Ecuador | Estadio Filadelfia, Filadelfia (EE. UU.)
  • Alemania 2-1 Costa de Marfil | BMO Field, Toronto.
  • Ecuador 0-0 Curazao | Arrowhead Stadium, Kansas City.
EquiposPJDFPTOS
1. Alemania176
2. Costa de Marfil203
3. Ecuador2-11
4. Curazao2-61

Grupo F

  • Países Bajos 2-2 Japón | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.)
  • Suecia 5-1 Túnez | Estadio Monterrey, Monterrey (México)
  • Países Bajos 5-1 Suecia | NRG Stadium, Houston.
  • Túnez 0-4 Japón | Estadio BBVA, Monterrey.
EquiposPJDFPTOS
1. Países Bajos244
2. Japón244
3. Suecia203
4. Túnez2-40

Grupo G

  • Bélgica 1-1 Egipto | Estadio de Seattle, Seattle (EE. UU.)
  • Irán 1-1 Nueva Zelanda | Estadio Los Ángeles, Los Ángeles (EE. UU.)
  • 21/06 (2.00 p. m.) | Bélgica vs Irán | SoFi Stadium, Los Ángeles.
  • 21/06 (8.00 p. m.) | Nueva Zelanda vs Egipto | BC Place, Vancouver.
EquiposPJDFPTOS
1. Nueva Zelanda101
2. Irán101
3. Bélgica101
4. Egipto101

Grupo H

  • España 0-0 Cabo Verde | Estadio Atlanta, Atlanta (EE. UU.)
  • Arabia Saudita 1-1 Uruguay | Estadio Miami, Miami (EE. UU.)
  • España 4-0 Arabia Saudita | Estadio Atlanta.
  • 21/06 (5.00 p. m.) | Uruguay vs Cabo Verde | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta.
EquiposPJDFPTOS
1. España244
3. Uruguay101
3. Arabia Saudita2-41
4. Cabo Verde101

Grupo I

  • Francia 3-1 Senegal | Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Nueva Jersey (EE. UU.)
  • Irak 1-4 Noruega | Estadio Boston, Boston (EE. UU.)
  • 22/06 (4.00 p. m.) | Francia vs Irak | MetLife Stadium, Nueva York.
  • 22/06 (7.00 p. m.) | Noruega vs Senegal | Lincoln Financial Field, Filadelfia.
EquipoPJDFPTOS
1. Noruega133
2. Francia123
3. Senegal1-20
4. Senegal1-20

Grupo J

  • Argentina 3-0 Argelia | Estadio Kansas City, Kansas City (EE. UU.)
  • Austria 3-1 Jordania | Estadio de la Bahía de San Francisco, San Francisco (EE. UU.)
  • 22/06 (12.00 m.) | Argentina vs Austria | AT&T Stadium, Texas.
  • 22/06 (10.00 p. m.) | Jordania vs Argelia | Levi’s Stadium, California.
EquiposPJDFPTOS
1. Argentina133
2. Austria123
3. Jordania1-20
4. Argelia1-30

Grupo K

  • Portugal 1-1 RD Congo | Estadio Houston, Houston (EE. UU.)
  • Uzbekistán 1-3 Colombia | Estadio Azteca, Ciudad de México (México)
  • 23/06 (12.00 m.) | Portugal vs Uzbekistán | NRG Stadium, Houston.
  • 23/06 (9.00 p. m.) | Colombia vs RD Congo | Estadio Akron, Guadalajara.
EquiposPJDFPTOS
1. Colombia123
2. Portugal101
3. Congo101
4. Uzbekistán1-20

Grupo L

  • Inglaterra 4-2 Croacia | Estadio Dallas, Dallas (EE. UU.)
  • Ghana 1-0 Panamá | Estadio de Toronto, Toronto (Canadá)
  • 23/06 (3.00 p. m.) | Inglaterra vs Ghana | Gillette Stadium, Massachusetts.
  • 23/06 (6.00 p. m.) | Panamá vs Croacia | BMO Field, Toronto.
EquiposPJDGPTOS
1. Inglaterra123
2. Ghana113
3. Panamá1-10
4. Croacia1-20
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