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Lionel Scaloni responde a inesperada crítica de Carlo Ancelotti sobre la selección argentina: “Entendí muy bien lo que dijo”

Las palabras del entrenador de la selección brasileña generaron diversas reacciones entre los hinchas de la vigente campeona del mundo. El DT de Argentina fue consultado sobre el tema.

Lionel Scaloni fue campeón del mundo con la selección argentina en el 2022. Foto: composición LR/Fox Sports/AFP
Lionel Scaloni fue campeón del mundo con la selección argentina en el 2022. Foto: composición LR/Fox Sports/AFP
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La selección argentina fue uno de los equipos que mejor rendimiento mostró en los primeros días de competencia del Mundial 2026. Con un Lionel Messi en su mejor versión, la vigente campeona goleó 3-0 a Argelia y espera asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final frente a Austria.

A poco de enfrentar a los europeos, el entrenador Lionel Scaloni se pronunció sobre la sorpresiva crítica del histórico Carlo Ancelotti, quien dirige a la selección de Brasil.

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Scaloni responde a crítica de Carlo Ancelotti

El reconocido extécnico del Real Madrid sostuvo que los equipos con mayor intensidad serán los favoritos para llevarse el Mundial 2026; en ese sentido, consideró que Argentina no tiene esta cualidad.

“Argentina no juega un futbol de alta intensidad. Maneja muy bien el juego, pero hubo otros equipos que han destacado mucho en esta primera parte, que han peleado mucho defendiendo, que fueron muy agresivos y con mucha intensidad. Yo creo que las estrellas no van a determinar este Mundial”, manifestó en conferencia de prensa.

Lejos de entrar en una polémica, Lionel Scaloni consideró que las palabras del estratega de la selección brasileña fueron un halago.

“Entendí muy bien lo que quiso decir, y lo dijo de una buena manera. Ahora empezamos a pensar que dijo algo malo, pero para nada. Nos puso bien. Como habló un español, portugués e italiano mezclado, entonces la cabeza... Si pudiera hablar en su idoma como yo, lo entenderíamos mejor. Fue un halago más que una crítica”, mencionó ante los medios de comunicación.

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¿A qué hora juega Argentina vs Austria?

La selección argentina juega HOY, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana), contra Austria por la segunda jornada del Mundial 2026. La transmisión del partido de la Albiceleste estará a cargo de la señal de DSports.

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