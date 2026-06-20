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Fernando Gago, entrenador de la Universidad de Chile, generó preocupación entre los hinchas del fútbol. El estratega sufrió un infarto mientras se encontraba en una conferencia de prensa tras el triunfo de su equipo ante O’Higgins por el torneo local.

El estratega de 40 años, que dirigió a los peruanos Luis Advíncula y Paolo Guerrero en Argentina, fue trasladado a la Clínica Alemana de Santiago, donde fue operado con éxito.

Fernando Gago sufrió infarto en plena conferencia de prensa

A través de un comunicado, el establecimiento sanitario brindó detalles del parte médico y confirmó que el exfutbolista de la selección argentina sufrió un "infarto agudo al miocardio".

“Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón”, explicaron sobre el procedimiento.

“Se le practicó una angioplastia con implante intracoronario de stert, lo que le permitió restablecer el flujo sanguíneo normal”, agregaron y anunciaron que en pocas horas empezará con su rehabilitación.

Las primeras señales del infarto de Fernando Gago

Cecilia Pérez, presidenta del grupo Azul Azul, reveló cuáles fueron los primeros síntomas que presentó el DT mientras se encontraba en el hotel de concentración del equipo.

“A mí me tocó estar con Manuel Mayo (gerente deportivo) y con Fernando ayer en el hotel. Yo pensé que estaba un poco resfriado. Se tocaba un poco el pecho. Pero sí, me contó que desde primera hora de la mañana se sentía raro, sentía que tenía un dolor. Lo comentó con el cuerpo médico, le dijeron que era mejor hacer exámenes, venir a un recinto asistencial. Él no quiso. Él no quiso porque dijo que su deber era estar con los chicos, sobre todo en momentos difíciles, que él tenía que estar”

“Yo creo que muchos de ustedes estuvieron en la conferencia de prensa ayer, uno vuelve a ver… yo estaba mientras Fabricio (Coloccini) estaba adentro con los chiquillos, estaba con él, estaba viendo esas imágenes con Manuel, con Nacho, y hay gestos que uno ahora lo ve con perspectiva que impactan. Sobre todo cuando él termina, hace el suspiro, cómo se toca el pecho, estaba con mucho dolor. Y ahí ya se le convence y se le traslada a un recinto asistencial”, agregó sobre lo ocurrido en la conferencia de prensa posterior al partido.