HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Fernando Gago sufrió infarto y fue operado de emergencia: los síntomas se evidenciaron en plena conferencia

El recordado extécnico de Luis Advíncula y Paolo Guerrero fue trasladado a una clínica de Santiago de Chile luego de sentirse mal en una conferencia de prensa.

Fernando Gago empezará con su rehabilitación en las próximas horas. Foto: TNT Sports
Fernando Gago empezará con su rehabilitación en las próximas horas. Foto: TNT Sports
Escuchar
Resumen
Compartir

Fernando Gago, entrenador de la Universidad de Chile, generó preocupación entre los hinchas del fútbol. El estratega sufrió un infarto mientras se encontraba en una conferencia de prensa tras el triunfo de su equipo ante O’Higgins por el torneo local.

El estratega de 40 años, que dirigió a los peruanos Luis Advíncula y Paolo Guerrero en Argentina, fue trasladado a la Clínica Alemana de Santiago, donde fue operado con éxito.

Fernando Gago sufrió infarto en plena conferencia de prensa

A través de un comunicado, el establecimiento sanitario brindó detalles del parte médico y confirmó que el exfutbolista de la selección argentina sufrió un "infarto agudo al miocardio".

“Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón”, explicaron sobre el procedimiento.

“Se le practicó una angioplastia con implante intracoronario de stert, lo que le permitió restablecer el flujo sanguíneo normal”, agregaron y anunciaron que en pocas horas empezará con su rehabilitación.

Las primeras señales del infarto de Fernando Gago

Cecilia Pérez, presidenta del grupo Azul Azul, reveló cuáles fueron los primeros síntomas que presentó el DT mientras se encontraba en el hotel de concentración del equipo.

“A mí me tocó estar con Manuel Mayo (gerente deportivo) y con Fernando ayer en el hotel. Yo pensé que estaba un poco resfriado. Se tocaba un poco el pecho. Pero sí, me contó que desde primera hora de la mañana se sentía raro, sentía que tenía un dolor. Lo comentó con el cuerpo médico, le dijeron que era mejor hacer exámenes, venir a un recinto asistencial. Él no quiso. Él no quiso porque dijo que su deber era estar con los chicos, sobre todo en momentos difíciles, que él tenía que estar”

“Yo creo que muchos de ustedes estuvieron en la conferencia de prensa ayer, uno vuelve a ver… yo estaba mientras Fabricio (Coloccini) estaba adentro con los chiquillos, estaba con él, estaba viendo esas imágenes con Manuel, con Nacho, y hay gestos que uno ahora lo ve con perspectiva que impactan. Sobre todo cuando él termina, hace el suspiro, cómo se toca el pecho, estaba con mucho dolor. Y ahí ya se le convence y se le traslada a un recinto asistencial”, agregó sobre lo ocurrido en la conferencia de prensa posterior al partido.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Fernando Gago vuelve a México! DT argentino es presentado como entrenador de los Rayos del Necaxa

¡Fernando Gago vuelve a México! DT argentino es presentado como entrenador de los Rayos del Necaxa

LEER MÁS
Liberman lapidó a Luis Avíncula tras salida de Fernando Gago y lo tildó de "perdedor": "Ese muchacho vive haciendo el gesto de peleador"

Liberman lapidó a Luis Avíncula tras salida de Fernando Gago y lo tildó de "perdedor": "Ese muchacho vive haciendo el gesto de peleador"

LEER MÁS
Streamer 'La Cobra' no olvida a Alianza Lima y los responsabilizó de la salida de Fernando Gago de Boca Juniors: "La culpa es de ellos"

Streamer 'La Cobra' no olvida a Alianza Lima y los responsabilizó de la salida de Fernando Gago de Boca Juniors: "La culpa es de ellos"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde ver fútbol EN VIVO por TV y streaming

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde ver fútbol EN VIVO por TV y streaming

LEER MÁS
América TV transmitirá estos partidos del Mundial 2026: horarios y fechas para Perú

América TV transmitirá estos partidos del Mundial 2026: horarios y fechas para Perú

LEER MÁS
Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

LEER MÁS
Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO HOY: alineaciones confirmadas y dónde ver el partido del Mundial 2026

Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO HOY: alineaciones confirmadas y dónde ver el partido del Mundial 2026

LEER MÁS
Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la segunda fecha

Programación Copa Caliente de la Liga 2026: partidos, resultados, horarios y dónde ver la segunda fecha

LEER MÁS
DT de Paraguay apuntó contra el arbitraje y nuevas reglas del fútbol en el Mundial 2026: "Me cuesta jugar este nuevo deporte"

DT de Paraguay apuntó contra el arbitraje y nuevas reglas del fútbol en el Mundial 2026: "Me cuesta jugar este nuevo deporte"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025