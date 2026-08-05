Luis Figo exigió la renuncia de Infantino, quien se reunió con funcionarios de la FIFA en Marruecos

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La leyenda del fútbol portugués Luis Figo exigió públicamente la renuncia inmediata del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y detonó la mayor crisis institucional del organismo tras el fracaso de su polémico plan financiero denominado FIFA Forward Enterprise - FFE. Mientras el exfutbolista lanzaba acusaciones lapidarias, Infantino viajó de urgencia a Marruecos para sostener reuniones críticas e intentar asegurar su permanencia en el cargo de cara a las próximas elecciones.

A través de una demoledora columna publicada en el diario británico Daily Mail y ratificada luego en sus redes sociales, Luis Figo, actual asesor de la UEFA, encabezó la embestida global contra el dirigente italo-suizo. Figo, quien curiosamente apoyó la llegada de Infantino al poder en el año 2016 como una promesa de regeneración, calificó sus maniobras recientes como “el comportamiento más bajo, deshonesto y cobardemente egoísta” que ha presenciado en sus décadas ligadas al deporte.

“Podría escribir 10.000 palabras de los problemas en la FIFA, pero la solución se resume en cuatro. Infantino tiene que irse”, escribió Luis Figo. “Lo que he visto en los últimos días es el comportamiento más bajo, deshonesto, cobarde e interesado que he visto. Y he estado muchos años en el fútbol. El hombre que haya hecho esto, forzar tales cambios para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es algo del pasado y no debería formar parte del futuro de este deporte”, añadió el exjugador del Real Madrid.

“Si este proyecto fuera tan bueno, ¿por qué no ser sincero sobre que te iba a dar 30 millones de dólares al año? No era una buena idea, no era una iniciativa robusta desde el momento que no es transparente. No es una buena idea desde el momento en el que no explicas que si vendes tu participación la has perdido para siempre”, cuestionó.

Rumbo a Marruecos

Bajo un asedio mediático sin precedentes, Gianni Infantino abordó su avión rumbo a la ciudad de Salé, cerca de Rabat, Marruecos, donde ha sido el cuartel general y principal aliado político de su gestión durante la última década.

De acuerdo con una investigación publicada simultáneamente por el periódico británico 'The Times', la estrategia de Infantino en territorio africano consistiría en asegurar los 54 votos que controla la Confederación Africana de Fútbol (CAF) para bloquear un potencial intento de destitución impulsado por la UEFA.

Para amarrar esta crucial alianza política, la prensa internacional expuso que el jefe de la FIFA estaría ofreciendo otorgar la codiciada final del Mundial 2030 a Marruecos (para disputarse en el colosal e inacabado Estadio Hassan II de Casablanca, proyectado para 115.000 espectadores). Aunque los portavoces oficiales de la FIFA desmintieron la información calificándola de "pura ficción", el movimiento ha desatado una inmensa tormenta geopolítica en los otros dos países coorganizadores, España y Portugal, que contaban con albergar el partido definitivo en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

Mientras el presidente de la FIFA guarda silencio tras sus muros en Rabat, la rebelión de las leyendas liderada por Luis Figo ha dejado claro que el fútbol mundial exige un cambio drástico mucho antes de los plazos electorales fijados.