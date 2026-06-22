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Francia vs Irak EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 del Mundial 2026

El partido por la segunda jornada de la Copa del Mundo entre las selecciones de Francia e Irak se disputará en el estadio Lincoln Financial Fied, ubicado en Estados Unidos.

Francia e Irak se enfrentan por el Grupo I del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Francia e Irak se enfrentan por el Grupo I del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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Francia vs Irak EN VIVO juegan HOY lunes 22 de junio, desde las 4.00 p. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Lincoln Financial Field, con transmisión a cargo del canal DirecTV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección francesa va por un nuevo triunfo en el torneo. Luego de vencer 3-1 a Senegal en la primera jornada, buscará sellar su clasificación a los dieciseisavos de final. Por el lado de Irak, cayó 4-1 ante Noruega en la fecha anterior y necesita sumar una victoria para mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

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¿A qué hora se juega Francia vs Irak?

En territorio peruano, el duelo entre Francia e Irak se podrá seguir desde las 4.00 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 3.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 4.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 5.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 6.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Francia vs Irak por el Mundial 2026?

El duelo entre Francia e Irak, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DirecTV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Francia vs Irak online gratis?

Si deseas ver Francia vs Irak online gratis, podrás hacerlo en la plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

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Alineaciones Francia vs Irak: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola y Mbappé.
  • Irak: Hassan; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Bayesh, Al Ammari, Sher, Jasim; Hussein y Al Hamadi.

Francia vs Irak: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de Francia.

  • Betsson: gana Francia (1,11), empate (10,00), gana Irak (32,00)
  • Betano: gana Francia (1,10), empate (10,75), gana Irak (40,00)
  • Bet365: gana Francia (1,06), empate (12,00), gana Irak (34,00)
  • 1XBet: gana Francia (1,09), empate (13,80), gana Irak (39,00)
  • Caliente: gana Francia (1,11), empate (9,60), gana Irak (31,00)
  • Doradobet: gana Francia (1,10), empate (10,60), gana Irak (38,00).
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