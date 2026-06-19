Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"
Luego del empate ante Congo, el volante del PSG sorprendió al hablar sobre el rol de Cristiano Ronaldo en el equipo. Los hinchas se mostraron indignados con los comentarios de Neves.
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La selección de Portugal afronta un momento complicado luego de su decepcionante empate ante Congo en el inicio del Mundial 2026. Si bien los hinchas apuntaron contra el nivel de varios jugadores, uno de los más cuestionados fue el veterano delantero Cristiano Ronaldo.
Por si fuera poco, la situación se tornó más tensa con las recientes declaraciones del volante João Neves, quien hizo referencia al rol que tiene CR7 en el equipo.
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¿Qué dijo João Neves sobre Cristiano Ronaldo?
Al finalizar el partido contra los africanos, las declaraciones del mediocampista fueron interpretadas como una crítica hacia el delantero de 41 años.
“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra selección nacional y por el mundo del fútbol, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Es un jugador más que está aquí para ayudar al equipo. Jugó muy bien, siento que todo el equipo hizo un partido excelente”, mencionó Neves para la prensa.
Hermana de Cristiano Ronaldo y su dura crítica a los jugadores de Portugal
La hermana de Cristiano Ronaldo no fue ajena a esta controversia y encendió las redes sociales con un fuerte cuestionamiento hacia el equipo comandado por Roberto Martínez.
“Mágicamente desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraña está esta copa”, publicó Kátia Aveiro en su cuenta de Instagram.
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¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?
Cristiano Ronaldo estará presente el próximo martes 23 de junio en el partido Portugal vs Uzbekistán, que empezará a las 12.00 p. m. (hora peruana). Los lusos necesitan ganar para no poner en riesgo su clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026.