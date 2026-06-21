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Partidos de HOY en el Mundial 2026: horarios y dónde ver fútbol EN DIRECTO

Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver todos los partidos de la fase de grupos.

España, Uruguay, Bélgica y Egipto juegan hoy en el Mundial 2026. Foto: UEFA/Conmebol/FIFA/composición LR
España, Uruguay, Bélgica y Egipto juegan hoy en el Mundial 2026. Foto: UEFA/Conmebol/FIFA/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY domingo 21 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos muy atractivos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Continúa la segunda fecha en el certamen mundialista. España y Arabia Saudita abrirán la jornada en el estadio Mercedes-Benz. Bélgica irá por su primer triunfo cuando enfrente a Irán en uno de los partidos más llamativos. Uruguay vs Cabo Verde y Nueva Zelanda vs Egipto completarán la programación de este domingo en el torneo más importante a nivel de selecciones.

PUEDES VER: Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

lr.pe

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • España vs Arabia Saudita
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: América / Disney+ / DSports / Paramount+
  • Estadio: Mercedes-Benz (Atlanta, Estados Unidos)
  • Bélgica vs Irán
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: SoFi Stadium (Inglewood, Estados Unidos)
  • Uruguay vs Cabo Verde
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: América TV / Disney+ / DSports / Paramount+
  • Estadio: Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Estados Unidos)
  • Nueva Zelanda vs Egipto
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: BC Place (Vancouver, Canadá)
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