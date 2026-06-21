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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY domingo 21 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos muy atractivos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (DGO, Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Continúa la segunda fecha en el certamen mundialista. España y Arabia Saudita abrirán la jornada en el estadio Mercedes-Benz. Bélgica irá por su primer triunfo cuando enfrente a Irán en uno de los partidos más llamativos. Uruguay vs Cabo Verde y Nueva Zelanda vs Egipto completarán la programación de este domingo en el torneo más importante a nivel de selecciones.

Partidos del Mundial 2026 HOY