España vs Arabia Saudita EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 del Mundial 2026

España y Arabia Saudita se enfrentan por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: UEFA/FIFA/composición LR

España y Arabia Saudita se enfrentan por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: UEFA/FIFA/composición LR

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España vs Arabia Saudita EN VIVO juegan HOY domingo 21 de junio, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección española quiere deja atrás lo ocurrido en la jornada anterior, cuando igualó sin goles ante Cabo Verde. En esta ocasión, enfrentará a Arabia Saudita, equipo que también empató 1-1 ante Uruguay en su primer partido del torneo. Todos los integrantes del Grupo H se encuentran con 1 punto y siguen en la lucha por clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

¿A qué hora se juega España vs Arabia Saudita?

En territorio peruano, el duelo entre España y Arabia Saudita se podrá seguir desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver España vs Arabia Saudita por el Mundial 2026?

El duelo entre España y Arabia Saudita, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal abierta de América TV para territorio peruano y en DirecTV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver España vs Arabia Saudita online gratis?

Si deseas ver España vs Arabia Saudita online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones España vs Arabia Saudita: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

España : Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Olmo y Oyarzábal.

: Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Olmo y Oyarzábal. Arabia Saudita: Al Owais; Abulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Al Shamat, Al Khaibari, Kanno; Al Juwayr, Al Dawsari y Al Buraikan.

España vs Arabia Saudita: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de España.