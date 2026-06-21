España vs Arabia Saudita EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 del Mundial 2026
El partido por la fecha 2 de la Copa del Mundo entre las selecciones de España y Curazao se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Estados Unidos.
- Partido Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO por el Mundial 2026 vía América TV: Deniz Undav empata para los teutones
- Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde ver fútbol EN VIVO por TV y streaming
España vs Arabia Saudita EN VIVO juegan HOY domingo 21 de junio, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
La selección española quiere deja atrás lo ocurrido en la jornada anterior, cuando igualó sin goles ante Cabo Verde. En esta ocasión, enfrentará a Arabia Saudita, equipo que también empató 1-1 ante Uruguay en su primer partido del torneo. Todos los integrantes del Grupo H se encuentran con 1 punto y siguen en la lucha por clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo.
PUEDES VER: DT de Paraguay apuntó contra el arbitraje y nuevas reglas del fútbol en el Mundial 2026: "Me cuesta jugar este nuevo deporte"
¿A qué hora se juega España vs Arabia Saudita?
En territorio peruano, el duelo entre España y Arabia Saudita se podrá seguir desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.
- Costa Rica, México: 10.00 a. m.
- Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
- España: 6.00 p. m.
¿Dónde ver España vs Arabia Saudita por el Mundial 2026?
El duelo entre España y Arabia Saudita, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal abierta de América TV para territorio peruano y en DirecTV para toda Sudamérica.
¿Dónde ver España vs Arabia Saudita online gratis?
Si deseas ver España vs Arabia Saudita online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
PUEDES VER: Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"
Alineaciones España vs Arabia Saudita: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.
- España: Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Olmo y Oyarzábal.
- Arabia Saudita: Al Owais; Abulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Al Shamat, Al Khaibari, Kanno; Al Juwayr, Al Dawsari y Al Buraikan.
España vs Arabia Saudita: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de España.
- Betsson: gana España (1,13), empate (8,70), gana Arabia Saudita (25,00)
- Betano: gana España (1,13), empate (9,50), gana Arabia Saudita (26,00)
- Bet365: gana España (1,09), empate (10,00), gana Arabia Saudita (26,00)
- 1XBet: gana España (1,11), empate (11,60), gana Arabia Saudita (34,00)
- Caliente: gana España (1,12), empate (9,80), gana Arabia Saudita (22,00)
- Doradobet: gana España (1,14), empate (8,80), gana Arabia Saudita (27,00).