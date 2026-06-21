HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

España vs Arabia Saudita EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 2 del Mundial 2026

El partido por la fecha 2 de la Copa del Mundo entre las selecciones de España y Curazao se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Estados Unidos.

España y Arabia Saudita se enfrentan por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: UEFA/FIFA/composición LR
España y Arabia Saudita se enfrentan por el Grupo H del Mundial 2026. Foto: UEFA/FIFA/composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

España vs Arabia Saudita EN VIVO juegan HOY domingo 21 de junio, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal América TV. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección española quiere deja atrás lo ocurrido en la jornada anterior, cuando igualó sin goles ante Cabo Verde. En esta ocasión, enfrentará a Arabia Saudita, equipo que también empató 1-1 ante Uruguay en su primer partido del torneo. Todos los integrantes del Grupo H se encuentran con 1 punto y siguen en la lucha por clasificar a la siguiente fase de la Copa del Mundo.

PUEDES VER: DT de Paraguay apuntó contra el arbitraje y nuevas reglas del fútbol en el Mundial 2026: "Me cuesta jugar este nuevo deporte"

lr.pe

¿A qué hora se juega España vs Arabia Saudita?

En territorio peruano, el duelo entre España y Arabia Saudita se podrá seguir desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver España vs Arabia Saudita por el Mundial 2026?

El duelo entre España y Arabia Saudita, correspondiente a la fecha 2 del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal abierta de América TV para territorio peruano y en DirecTV para toda Sudamérica.

¿Dónde ver España vs Arabia Saudita online gratis?

Si deseas ver España vs Arabia Saudita online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América tvGO, Disney+, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

lr.pe

Alineaciones España vs Arabia Saudita: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • España: Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Olmo y Oyarzábal.
  • Arabia Saudita: Al Owais; Abulhamid, Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Al Shamat, Al Khaibari, Kanno; Al Juwayr, Al Dawsari y Al Buraikan.

España vs Arabia Saudita: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de España.

  • Betsson: gana España (1,13), empate (8,70), gana Arabia Saudita (25,00)
  • Betano: gana España (1,13), empate (9,50), gana Arabia Saudita (26,00)
  • Bet365: gana España (1,09), empate (10,00), gana Arabia Saudita (26,00)
  • 1XBet: gana España (1,11), empate (11,60), gana Arabia Saudita (34,00)
  • Caliente: gana España (1,12), empate (9,80), gana Arabia Saudita (22,00)
  • Doradobet: gana España (1,14), empate (8,80), gana Arabia Saudita (27,00).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Partido Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO por el Mundial 2026 vía América TV: Deniz Undav empata para los teutones

Partido Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO por el Mundial 2026 vía América TV: Deniz Undav empata para los teutones

LEER MÁS
Previa Ecuador vs Curazao EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de HOY del Mundial 2026 EN DIRECTO

Previa Ecuador vs Curazao EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de HOY del Mundial 2026 EN DIRECTO

LEER MÁS
Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde ver fútbol EN VIVO por TV y streaming

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y dónde ver fútbol EN VIVO por TV y streaming

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ecuador se complica en el Mundial 2026: igualó sin goles ante Curazao y puso en riesgo su clasificación

Ecuador se complica en el Mundial 2026: igualó sin goles ante Curazao y puso en riesgo su clasificación

LEER MÁS
Fernando Gago sufrió infarto y fue operado de emergencia: los síntomas se evidenciaron en plena conferencia

Fernando Gago sufrió infarto y fue operado de emergencia: los síntomas se evidenciaron en plena conferencia

LEER MÁS
Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

Joao Neves genera polémica por declaraciones sobre Cristiano Ronaldo: "Es un jugador más que está para ayudar"

LEER MÁS
Cruces 16avos de final del Mundial 2026: clasificados, fechas, horarios y dónde ver los próximos partidos de la Copa del Mundo

Cruces 16avos de final del Mundial 2026: clasificados, fechas, horarios y dónde ver los próximos partidos de la Copa del Mundo

LEER MÁS
DT de Paraguay apuntó contra el arbitraje y nuevas reglas del fútbol en el Mundial 2026: "Me cuesta jugar este nuevo deporte"

DT de Paraguay apuntó contra el arbitraje y nuevas reglas del fútbol en el Mundial 2026: "Me cuesta jugar este nuevo deporte"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025