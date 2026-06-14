Kylian Mbappé y su curiosa mención sobre Perú durante el Mundial 2026: "De las veces que me sentí más visitante en mi vida"

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El delantero francés Kylian Mbappé sorprendió al recordar uno de los encuentros más especiales de su carrera con la selección de Francia. Durante una reciente dinámica, el atacante habló sobre el enfrentamiento que tuvo ante Perú en el Mundial de Rusia 2018 y destacó el impresionante apoyo de los aficionados peruanos en las tribunas.

‘Kiki’ señaló que aquel compromiso fue una de las ocasiones en las que más sintió la presión de una afición rival, pese a tratarse de un escenario neutral. “Fue una de las veces que me sentí más visitante en mi vida. Era como si estuviéramos jugando en Perú”, mencionó el atacante francés.

Kylian Mbappé y su curiosa mención sobre Perú en pleno Mundial 2026

Las declaraciones de Mbappé reavivaron el recuerdo de la masiva presencia de hinchas peruanos en Rusia, donde la selección dirigida entonces por Ricardo Gareca regresó a una Copa del Mundo después de 36 años. Miles de aficionados viajaron hasta el país europeo para acompañar a la Blanquirroja, que se convirtió en una de las hinchadas más destacadas del torneo.

En aquel partido, el atacante marcó el único gol del encuentro, su primera anotación en una Copa del Mundo. Si bien el conjunto peruano tuvo una buena presentación, no fue suficiente y cayó. Esa derrota hizo que la blanquirroja quedara eliminada en la fase de grupos del torneo.

¿Cuándo debuta la selección de Francia en el Mundial 2026?

La selección francesa hará su debut en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio a las 2.00 p. m. (hora peruana). Los ‘galos’ enfrentarán a Senegal por la primera fecha del certamen en el Grupo I.