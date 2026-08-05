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Perú vs Chile EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

El debut de la selección peruana en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino será ante su similar de Chile y se disputará en el Coliseo de La Coronilla.

Perú y Chile se enfrentan por la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Foto: FPV/Fevochi/composición LR
Perú y Chile se enfrentan por la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Foto: FPV/Fevochi/composición LR
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Perú vs Chile EN VIVO juegan HOY miércoles 5 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. El partido se llevará a cabo en el Coliseo de La Coronilla, con transmisión por TV a cargo del canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El equipo dirigido por Marcos Blanco se alista para lo que será el inicio de su participación en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino. La blanquirroja se verá las caras ante la selección de Chile en lo que será el duelo más atractivo de la primera jornada en la fase de grupos del torneo.

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¿A qué hora juega Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026?

El duelo por la fase de grupos entre Perú y Chile arrancará desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Esta es la programación de horarios para los demás países del continente:

  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

¿Dónde se jugará Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley?

El enfrentamiento Perú vs Chile se realizará en el Coliseo de La Coronilla, ubicado en Cochabamba, en Bolivia.

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¿Cómo ver Perú vs Chile por la Copa Sudamericana?

Podrás disfrutar la transmisión del partido Perú vs Chile a través del canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Vóley (CSV). De igual forma, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del duelo.

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