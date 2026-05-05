Selección peruana confirmó rivales para los próximos amistosos de fecha FIFA: equipo de Mano Menezes enfrentará a Haití y España

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La selección peruana tiene todo listo para sus siguientes partidos amistosos bajo el mando del entrenador Mano Menezes. La 'Bicolor' dio a conocer que sus próximos duelos de fecha FIFA serán ante Haití y España el próximo 5 y 8 de junio, respectivamente. Tengamos en cuenta que ambos países participarán en el Mundial 2026.

Según la publicación compartida en redes sociales, estos enfrentamientos se disputarán en Estados Unidos y México. "La Bicolor se medirá en junio ante Haití y España, en duelos que nos impulsan a seguir compitiendo al máximo nivel”, informó la blanquirroja a través de su cuenta de X.

Selección Peruana confirmó amistosos ante Haití y España. Foto: La Bicolor

Selección peruana confirmó rivales para los amistosos de la próxima fecha FIFA

Con esta noticia, se confirma lo que se venía informando desde hace algunas semanas. La Blanquirroja viajará a Estados Unidos y luego a México para disputar estos encuentros, que servirán para que Mano Menezes siga encontrando el funcionamiento del equipo. El primer partido ante Haití se jugará en Miami, mientras que el siguiente duelo ante España será en Puebla.

Como antecedente de estos enfrentamientos, la selección peruana ya se midió con ambas escuadras. Al país centroamericano lo enfrentó en tres ocasiones, con un saldo de dos triunfos para la blanquirroja y un empate. Ante España, también hubo la misma cantidad de duelos, pero todos terminaron en derrotas para la bicolor.

¿Cuándo saldrá la lista de convocados de Mano Menezes?

Si bien aún no se tiene una fecha confirmada para conocer la lista de convocados, usualmente se hace el llamado una o dos semanas antes del primer partido. Por lo tanto, es muy probable que entre el 25 y el 31 de mayo se conozca a los futbolistas que llamará Mano Menezes para estos duelos amistosos.