PSG vs Arsenal: día, hora y canal de TV para ver la gran final de la Champions League 2026

PSG y Arsenal se enfrentarán por primera vez en una final de Champions League. Foto: TNT Sports

PSG y Arsenal se enfrentarán por primera vez en una final de Champions League. Foto: TNT Sports

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PSG y Arsenal serán los protagonistas de la gran final de la Champions League 2026. Luego de empatar 1-1 ante Bayern Múnich, los dirigidos por Luis Enrique sueñan con lograr el bicampeonato ante los ingleses. Revisa aquí la fecha y horario para seguir este partidazo.

Los ‘Gunners’, que vuelven a una final después de 20 años, buscarán levantar por primera vez en la historia el trofeo. Por su parte, los franceses quieren lograr la segunda estrella de su palmarés tras su consagración en la temporada pasada.

¿Cuándo juega PSG vs Arsenal?

El partido entre PSG vs Arsenal, por la gran final de la Champions League, se disputará el sábado 30 de mayo. El estadio Puskás Aréna, ubicado en la ciudad de Budapest (Hungría), será el escenario del cruce.

¿A qué hora juega PSG vs Arsenal?

En territorio peruano, el choque entre franceses e ingleses se podrá seguir a partir de las 11.00 a. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver PSG vs Arsenal?

La transmisión de la final de la Champions League estará a cargo de la cadena ESPN en Sudamérica (excepto Brasil).

Argentina: ESPN, Fox Sports

Bolivia: ESPN

Brasil: SBT, TNT

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Costa Rica: ESPN

Ecuador: ESPN

México: FOX

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: Univisión, TUDN, DAZN

España: Movistar Plus+, LaLiga TV Bar y M+ Liga de Campeones.

¿Dónde ver PSG vs Arsenal online?

Aparte de la plataforma Disney Plus, también podrás seguir el PSG vs Arsenal online y gratis en la cobertura de La República Deportes, con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.