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Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: a qué hora y dónde ver el partido por el clásico de la Liga Femenina 2026

El clásico femenino será el partido más importante de la jornada 7 del Torneo Apertura. Revisa en qué canal seguir la transmisión del Alianza Lima - Universitario.

Alianza Lima y Universitario se encuentran invictos en la Liga Femenina 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario
Alianza Lima y Universitario se encuentran invictos en la Liga Femenina 2026. Foto: composición LR/Alianza Lima/Universitario
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Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por la punta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. El partido de HOY tendrá lugar en Matute a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana). La transmisión del clásico estará a cargo la señal de Bicolor+; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

Las vigentes bicampeonas y las Leonas llegan a este duelo sin conocer la derrota en la temporada. El equipo comandado por José Letelier viene de vencer 1-0 a Mannucci, mientras que la U goleó 7-0 a Defensores de Ilucán.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026?

El clásico femenino Universitario vs Alianza Lima empezará desde las 3.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, revisa la guía de horarios para que no te pierdas el cotejo.

  • México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 3.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver el clásico Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina 2026?

El duelo entre Alianza Lima y la U será transmitido por el canal de YouTube Bicolor +. Asimismo, podrás seguir todas las incidencias, con los videos de los goles y mejores jugadas, a través de la cobertura que tiene preparada La República.

¿Dónde se jugará el clásico femenino Alianza Lima vs Universitario?

Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina.

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Pronóstico de Alianza Lima vs Universitario femenino

Según las principales casas de apuestas, Alianza Lima es favorito para vencer a Universitario en esta ocasión.

  • Betsson: gana Alianza Lima (2,00), empate (3,55), gana Universitario (3,00)
  • Betano: gana Alianza Lima (2,05), empate (3,50), gana Universitario (3,00)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (2,04), empate (3,46), gana Universitario (3,10)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (2,05), empate (3,50), gana Universitario (3,14).

Últimos partidos de Alianza Lima vs Universitario femenino

Así quedaron los cinco últimos cruces entre blanquiazules y cremas por la Liga Femenina del fútbol peruano.

  • Universitario 2-2 Alianza Lima | 13.12.25
  • Alianza Lima 3-1 Universitario | 7.12.25
  • Alianza Lima 1-1 Universitario | 15.11.25
  • Universitario 0-0 Alianza Lima | 9.11.25
  • Universitario 1-2 Alianza Lima | 14.9.25

Entradas para Alianza Lima vs Universitario femenino

De acuerdo con la página web Joinnus, la zona norte ya se encuentra agotada.

  • Occidente (central): S/17,50
  • Occidente (lateral): S/12,50
  • Oriente: S/10,00
  • Oriente (Conadis): S/5,00
  • Sur: S/3,90.
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