Los Chankas vs CD Moquegua EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 15 de la Liga 1 2026

Los Chankas y CD Moquegua se enfrentan en el Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

Los Chankas y CD Moquegua se enfrentan en el Torneo Apertura. Foto: Liga 1/composición LR

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Los Chankas vs CD Moquegua EN VIVO juegan HOY domingo 17 de mayo, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Municipal Los Chankas, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El conjunto de Andahuaylas sabe que necesita ganar para acercarse a Alianza Lima, a la espera del duelo entre ambos en la próxima jornada. Los ‘Guerreros’ lograron un valioso empate 1-1 en su visita a Cusco FC en la fecha pasada. Por el lado de Moquegua, igualaron jugando de local 2-2 ante un duro rival como ADT.

Alineaciones probables de Los Chankas vs CD Moquegua

Los Chankas: Camacho; Takeuchi, Rizzo, Pimienta, Gonzáles, Quintana; Palomino, Quiroz, Sánchez; Torres y Quintero.

Camacho; Takeuchi, Rizzo, Pimienta, Gonzáles, Quintana; Palomino, Quiroz, Sánchez; Torres y Quintero. CD Moquegua: Grados; Perleche, Granda, Enciso, Amasifuén; Chávez, Chipao; Lastre, Mejía, Dávila y Collazos.

¿A qué hora juegan Los Chankas vs CD Moquegua?

Los Chankas y CD Moquegua se verán las caras por la fecha 15 del Torneo Apertura. Este duelo se jugará hoy domingo 17 de mayo desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 3.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Los Chankas vs CD Moquegua?

El partido Los Chankas vs CD Moquegua, por la jornada 15 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

¿Cómo ver Los Chankas vs CD Moquegua por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (plan Full o Móvil) o acceder a través de Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

Pronóstico de Los Chankas vs CD Moquegua

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Los Chankas sobre CD Moquegua.

Betsson: gana Los Chankas (1,44), empate (4,15), gana Moquegua (7,10)

Betano: gana Los Chankas (1,44), empate (4,90), gana Moquegua (8,00)

Bet365: gana Los Chankas (1,40), empate (4,33), gana Moquegua (7,00)

1XBet: gana Los Chankas (1,41), empate (4,33), gana Moquegua (7,50)

Coolbet: gana Los Chankas (1,39), empate (4,28), gana Moquegua (8,50)

Doradobet: gana Los Chankas (1,47), empate (4,50), gana Moquegua (7,00).

¿En qué estadio juegan Los Chankas vs CD Moquegua?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Municipal Los Chankas. Este escenario tiene capacidad para 10.000 espectadores.

Últimos partidos de Los Chankas

Los Chankas se mantienen en la pelea por el Torneo Apertura pese a estar tres partidos sin ganar.

Cusco 1-1 Los Chankas | 10.05.26

Los Chankas 0-1 Deportivo Garcilaso | 4.05.26

ADT 4 -0 Los Chankas | 27.04.26

-0 Los Chankas | 27.04.26 Los Chankas 1 -0 Cienciano | 23.04.26

-0 Cienciano | 23.04.26 Los Chankas 2-0 Grau | 17.04.26.

Últimos partidos de CD Moquegua

El cuadro moqueguano viene cumpliendo una temporada aceptable. Actualmente, se encuentra en puestos de mitad de tabla.