Niña fallece tras caída de camioneta a profundo abismo de 300 metros en Ayacucho: viajaba junto a su familia

La menor falleció mientras era trasladada al centro de salud más cercano. | Composición LR

La menor falleció mientras era trasladada al centro de salud más cercano. | Composición LR

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Una niña de 7 años falleció y al menos tres integrantes de su familia resultaron gravemente heridos luego de que la camioneta en la que viajaban se despistara y cayera a un abismo de aproximadamente 300 m en la comunidad de Quispillaccta, distrito de Chuschi, provincia de Cangallo, en Ayacucho.

El accidente ocurrió la tarde del sábado 16 de mayo, a la altura del sector Cachihuaycco, cuando la familia retornaba a su vivienda tras una jornada agrícola en la que había cosechado choclos y papas. Por causas que aún son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo de placa W5L-418, que terminó en el fondo del barranco.

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Familia retornaba a su vivienda

La menor, identificada con las iniciales A. N. Ch., murió cuando era trasladada al centro de salud más cercano. Sus padres, Ever Chipana Aliaga y Marina Núñez Pillaca, sufrieron fracturas de consideración, mientras que el conductor presentó múltiples contusiones. Según las autoridades, el chofer no se encontraba en estado de ebriedad.

Comuneros de la zona fueron los primeros en llegar al lugar y, con apoyo de serenos y agentes de la Policía Nacional, lograron rescatar a los sobrevivientes. Posteriormente, los heridos fueron evacuados al hospital de Cangallo y a la ciudad de Ayacucho para recibir atención especializada.

El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue de Ayacucho, mientras el Ministerio Público y la Policía iniciaron las diligencias para determinar las causas exactas del hecho.

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