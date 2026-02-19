HOYSuscripcion LR Focus

Carlo Ancelotti y su dura advertencia a Vinícius Júnior a poco del Mundial: "Tiene que respetar al entrenador"

El entrenador de la selección brasileña señaló que conversó con la estrella del Real Madrid con miras a lo que será la próxima edición de la Copa del Mundo.

Carlo Ancelotti fue campeón de la Champions con Vinícius Júnior. Foto: composición LR/Real Madrid/AFP

Vinícius Júnior es uno de los llamados a liderar la selección brasileña en el Mundial 2026. El gigante sudamericano, que no logra levantar el título desde hace 24 años, busca alcanzar la gloria bajo las órdenes del experimentado entrenador Carlo Ancelotti.

En un reciente entrevista con el programa 'Universo Valdano', el estratega italiano se refirió a ciertos comportamientos que tiene la estrella del Real Madrid. Como es conocido, el popular 'Carletto' conoce muy bien a 'Vini' tras su paso por el gigante español.

lr.pe

Carlo Ancelotti advierte a Vinícius Júnior previo al Mundial

En los últimos días, Vínicius Júnior estuvo en centro de la polémica luego de que señalara al argentino Gianluca Prestianni por expresar insultos racistas durante el partido entre Real Madrid y Benfica por los playoffs de la Champions League. Por otra parte, al exdelantero de Flamengo se le cuestionó por su provocativa celebración contra los hinchas portugueses.

En medio este panorama, Ancelotti se pronunció sobre su dirigido e indicó que nota cierta mejora en algunos aspectos del talentoso extremo de 25 años.

"Lo he hablado con él. Un jugador tiene que respetar al entrenador, a los compañeros. Ha mejorado mucho su actitud en el campo", manifestó.

"Los brasileños son muy humildes, son muy distintos. El Vini que viene aquí es muy distinto al del Real Madrid, a nivel humano",agregó sobre las cualidades de su dirigido.

lr.pe

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

De acuerdo con el calendario diseñado por la FIFA, el Mundial Estados Unidos-México-Canadá del 2026 empezará el jueves 11 de junio de dicho año y se jugará hasta el domingo 19 de julio, poco más de un mes después.

