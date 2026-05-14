Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver el clásico de la Liga Femenina 2026

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Alianza Lima y Universitario de Deportes cuentan los días para enfrentarse en el clásico de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Las Leonas visitarán Matute en un duelo clave por la punta de la tabla de posiciones, pues ambas escuadras llegan igualadas con 15 unidades.

Ambos equipos llegan invictos a este cotejo y necesitan ganar, pues un tropiezo puede favorecer a otro de los líderes: el sorpresivo Atlético Andahuaylas.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina?

El primer clásico del año entre Alianza Lima y Universitario se llevará a cabo este domingo 17 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario por la Liga Femenina?

En territorio nacional, el partido entre Alianza Lima y Universitario iniciará a las 3.30 p. m. Si te encuentras en otra parte del mundo, no te preocupes. La República Deportes preparó una guía de horarios.

México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 3.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario femenino?

La transmisión del clásico femenino entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se podrá ver en vivo a través del canal de YouTube de Bicolor +, que cuenta con los derechos de transmisión del torneo. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto, con todos los goles e incidencias, a través de la cobertura online gratuita de La República Deportes.

Alianza Lima - Universitario femenino: últimos partidos

Así quedaron los cinco últimos cruces entre merengues y blanquiazules por la Liga Femenina del fútbol peruano.