Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Neymar asegura estar molesto tras volver a ser excluído por Ancelotti de los amistoso de Brasil previo al Mundial: "Eso es todo"

Neymar fue uno de los grandes ausentes en la lista de Brasil con miras a los amistosos contra Francia y Croacia. El delantero del Santos se pronunció tras no ver su nombre en la nómina.

Neymar no disputa un partido oficial con Brasil desde el 2023. Foto: composición LR/AFP/CBF

Carlo Ancelotti no piensa ceder y dejó en claro cuáles son sus motivos para no seguir considerando a Neymar en la selección brasileña. A menos de 90 días para el inicio del Mundial 2026, desde diversos sectores lamentaron la ausencia del talentoso jugador con miras a los amistosos de preparación ante Francia y Croacia.

En medio de este panorama, el atacante del Santos decidió manifestarse y aseguró sentirse molesto por la decisión del experimentado estratega.

PUEDES VER: Lista de convocados de la selección peruana: los elegidos de Mano Menezes para amistosos ante Senegal y Honduras

lr.pe

Neymar se pronuncia tras no ser convocado por Ancelotti a Brasil

“Voy a hablar porque no puedo quedarme callado. Obviamente, estoy molesto y triste por no haber sido convocado, pero la concentración sigue siendo la misma: día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido”, manifestó en diálogo con MadHouseTV.

En ese sentido, el popular ‘Ney’ indicó que seguirá trabajando para ganarse un lugar en la lista final que acudirá al Mundial 2026.

“Vamos a lograr nuestro objetivo. Todavía queda una última convocatoria y el sueño continúa. Eso es todo, estamos juntos en esto”, concluyó.

Carlo Ancelotti explica por qué no convocó a Neymar

El reconocido entrenador italiano mencionó que no convocó a Neymar porque, en estos momentos, no se encuentra en su mejor condición física.

“¿Por qué no he llamado a Neymar en esta convocatoria? Porque no está ahora al 100%. Yo necesito jugadores al 100%. Pero como he dicho antes, puede estar en la lista final, así que Neymar tiene que seguir trabajando, jugando, y mostrar sus cualidades y su buena condición física", sostuvo en conferencia de prensa.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City HOY por la vuelta de octavos de final en Champions League?

lr.pe

Amistosos de Brasil en marzo

La selección brasileña se enfrentará a dos potencias europeas en la fecha FIFA de marzo.

  • Brasil vs Francia | Jueves 26 de marzo | 3.00 p. m.
  • Brasil vs Croacia | Martes 31 de marzo | 7.00 p. m.

Convocados de Brasil para los amistosos ante Francia y Croacia

  • Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) y Ederson (Fenerbahçe)
  • Defensores: Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Ibáñez (Al Ahli) y Léo Pereira (Flamengo)
  • Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray)
  • Delanteros: Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Rayan (Bournemouth), Juan Pedro (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) y Vinicius Jr. (Real Madrid).
Notas relacionadas
Neymar pierde los papeles e insulta a rival en pleno partido de Santos: "Con todo respeto, es un idiota"

Neymar pierde los papeles e insulta a rival en pleno partido de Santos: "Con todo respeto, es un idiota"

LEER MÁS
Neymar deja abierta la posibilidad de retirarse del fútbol este año: ''No sé qué va a pasar de aquí en adelante''

Neymar deja abierta la posibilidad de retirarse del fútbol este año: ''No sé qué va a pasar de aquí en adelante''

LEER MÁS
Neymar presume su millonario garaje que tiene el batimóvil de Batman: “Los sueños se pueden hacer realidad”

Neymar presume su millonario garaje que tiene el batimóvil de Batman: “Los sueños se pueden hacer realidad”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
