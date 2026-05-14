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Deportes

Kiara Montes confesó que casi firma por otro club y descartó acercamiento con Universitario: "Fue un invento"

Antes de firmar su renovación con Regatas Lima, la capitana de la selección peruana reveló que estuvo muy cerca de "darle el sí" a uno de los finalistas de la Liga Peruana de Vóley.

Kiara Montes en una de las referentes y capitanas de la selección peruana. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley/Universitario
Kiara Montes en una de las referentes y capitanas de la selección peruana. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley/Universitario
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Kiara Montes fue una de las jugadoras que más interés despertó en el mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley. Luego de anunciar su renovación con Regatas Lima, la capitana de la selección sorprendió al revelar que estuvo muy cerca de cambiar de club; además, se refirió al supuesto interés de Universitario de Deportes.

“Yo siempre estoy dispuesta a escuchar y respeto muchos clubes de acá en Perú. Sí tuve conversaciones con algunos, tuve un acercamiento bastante grande con un club. Al final no se pudo completar, pero sí tuve algunas propuestas”, sostuvo al inicio de la entrevista con Latina Deportes.

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Kiara Montes casi ficha por la Universidad San Martín

La experimentada puntera de 25 años afirmó que desde hace algunas temporadas tiene contacto con uno de los finalistas de la Liga Peruana de Vóley.

“Era la tercera vez que conversaba con este club, que ya me buscó para estar con ellos en temporadas anteriores. Es un club que respeto mucho, finalista, y la dirigente del equipo me dijo ‘la tercera es la vencida’. Ya nos juntamos en diferentes años y, de hecho, estuve muy cerca de decirles sí”, mencionó.

Si bien la capitana de la selección peruana no se animó a mencionar el nombre, con su escueta respuesta confirmó que fue la Universidad San Martín. “Es la otra punta, no estaba por La Victoria (Alianza Lima), era para el otro lado”, confesó.

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Kiara Montes descartó contacto con Universitario

En las últimas semanas, desde diversos sectores se indicó que Kiara Montes estaba en negociaciones con Universitario de Deportes de cara a la próxima campaña; sin embargo, la propia voleibolista de 25 años descartó estas versiones.

“Yo no sé quién fue el que dijo que iba a jugar con Universitario o tuve un acercamiento previo con su gente. Yo esta temporada no hablé para nada con Universitario. Tuvimos un acercamiento la temporada pasada, pero no se concretó porque me faltaba un año de contrato con Regatas y tenía otros planes por los que quería quedarme (…)”, remarcó.

“Lo desmiento totalmente porque este año yo no he tenido conversaciones con Universitario. Me quedé bastante sorprendida porque varias fuentes, redes y páginas oficiales lo dijeron… Lo de esta temporada con Universitario fue un invento total”, concluyó.

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