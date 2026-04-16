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Deportes

Cienciano vs Academia Puerto Cabello EN VIVO HOY: hora y canal del partido por la fecha 2 de Copa Sudamericana

El partido por la segunda jornada de fase de grupos en la Copa Sudamericana entre Cienciano y Academia Puerto Cabello se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Cienciano jugará ante Academia Puerto Cabello su primer partido de local en Copa Sudamericana. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Cienciano jugará ante Academia Puerto Cabello su primer partido de local en Copa Sudamericana. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

MOMENTOS DESTACADOS

14:13
¿A qué hora juega Cienciano vs Academia Puerto Cabello?

Cienciano y Puerto Cabello se enfrentarán este jueves 16 de abril, desde las 9.00 p. m. (hora peruana).

Cienciano vs Academia Puerto Cabello EN VIVO juegan este jueves 16 de abril, desde las 9.00 p. m. (hora peruana), por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El partido tendrá como escenario al Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo de ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias de este compromiso.

Cienciano vs Puerto Cabello EN VIVO por Copa Sudamericana

14:13
16/4/2026

¿A qué hora juega Cienciano vs Academia Puerto Cabello?

Cienciano y Puerto Cabello se enfrentarán este jueves 16 de abril, desde las 9.00 p. m. (hora peruana).

14:02
16/4/2026

¡Bienvenidos!

Buenas tardes, lectores de La República Deportes. Esta noche Cienciano recibe a Puerto Cabello por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.

El ‘Papá’ afrontará su segundo duelo en el presente torneo internacional. Cienciano jugará de local, luego de haber empatado de visita 1-1 ante Juventud en su primer partido por la Copa Sudamericana. Por el lado de Puerto Cabello, el elenco venezolano sorprendió al vencer al Atlético Mineiro, uno de los favoritos a llevarse el título, por 2-1 jugando en su estadio.

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¿A qué hora juega Cienciano vs Academia Puerto Cabello?

Los equipos de Cienciano y Academia Puerto Cabello se verán las caras por la fecha 2 de la Copa Sudamericana. El duelo se disputará este jueves 16 de abril, desde las 9.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 8.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 10.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (viernes 17/04)

¿Dónde ver Cienciano vs Academia Puerto Cabello?

El partido entre Cienciano y Academia Puerto Cabello, por la fase de grupos de Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus Premium.

Alineaciones probables de Cienciano vs Academia Puerto Cabello

  • Cienciano: Espinoza; Becerra, Amondarain, Núñez, Cavero; Souza, Hohberg, Robles, Barreto; Bandiera y Garcés.
  • Academia Puerto Cabello: Romero; Rosales, Casiani, Meléndez, Obradovic; Contreras, Bamba, Ferreira Barros, Pernía; Hernández y Flores.

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Pronóstico de Cienciano vs Academia Puerto Cabello

Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a Cienciano sobre Academia Puerto Cabello.

  • Betsson: gana Cienciano (1,55), empate (3,95), gana Academia Puerto Cabello (5,40)
  • Betano: gana Cienciano (1,60), empate (4,35), gana Academia Puerto Cabello (6,00)
  • Bet365: gana Cienciano (1,55), empate (4,33), gana Academia Puerto Cabello (5,75)
  • 1XBet: gana Cienciano (1,55), empate (4,10), gana Academia Puerto Cabello (5,42)
  • Coolbet: gana Cienciano (1,55), empate (4,20), gana Academia Puerto Cabello (5,85)
  • Doradobet: gana Cienciano (1,52), empate (4,50), gana Academia Puerto Cabello (6,33).

¿En qué estadio juegan Cienciano vs Academia Puerto Cabello?

Cienciano y Academia Puerto Cabello disputarán este encuentro por Copa Sudamericana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este recinto tiene capacidad para 42.000 espectadores.

Últimos partidos de Cienciano

  • Juventud 1-1 Cienciano | 09.04.26
  • Cienciano 3-2 ADT | 03.04.26
  • Cienciano 3-0 FC Cajamarca | 20.03.26
  • Cusco 1-2 Cienciano | 15.03.26
  • Cienciano 3-1 Sport Boys | 09.03.26

Últimos partidos de Academia Puerto Cabello

  • Portuguesa 3-0 Academia Puerto Cabello | 11.04.26
  • Puerto Cabello 2-1 Atlético Mineiro | 08.04.26
  • Puerto Cabello 1-2 Deportivo Táchira | 04.04.26
  • Carabobo 1-1 Puerto Cabello | 23.03.26
  • Puerto Cabello 3-0 Universidad Central Llaneros | 17.03.26
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