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Paolo Guerrero le pone fin a la polémica sobre idolatría del Puma Carranza en Universitario: “No me referí a nadie”

Luego de la polémica que despertó su reacción frente a Aldo Miyashiro, el goleador de Alianza Lima aclaró sus dichos sobre el excapitán de Universitario de Deportes.

Paolo Guerrero declaró previo al partido Alianza Lima vs Atlético Grau. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima
Paolo Guerrero declaró previo al partido Alianza Lima vs Atlético Grau. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima
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Paolo Guerrero y José Luis Carranza protagonizaron un polémico episodio en los últimos días a raíz de unas declaraciones del goleador de Alianza Lima. Al excapitán de Universitario de Deportes no le gustaron estas palabras y salió al frente para contestar.

Ante lo acontecido, el delantero de 42 años evitó seguir profundizando en el tema y señaló que en ningún momento menospreció la idolatría del exvolante en la institución merengue.

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Paolo Guerrero le pone fin a la polémica con el Puma Carranza

Al ser consultado sobre la respuesta del Puma, Paolo Guerrero indicó que conversó con Aldo Miyashiro sobre este asunto. En ese sentido, aseguró que todo fue parte de una broma dentro del programa que conduce con el popular ‘Chino’.

“Yo no me referí a nadie, yo le estaba haciendo una broma a Aldo, molestando a los chicos. Entre él, ellos y yo estábamos jugando (…) Ya lo hablé con Aldo y él sabe que estábamos bromeando entre nosotros, entre él y yo”, aclaró para las cámaras e Jax Latin Media.

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¿Qué pasó entre Paolo Guerrero y el Puma Carranza?

Paolo Guerrero decidió incursionar en el mundo del streaming como conductor del programa MVP junto a Aldo Miyashiro. En una de sus recientes intervenciones, el ‘Depredador’ le consultó a su compañero a quién considera ídolo de Universitario de Deportes.

El ‘Chino’ no dudó en mencionar al ‘Puma’ Carranza; sin embargo, esta respuesta generó una polémica reacción en el histórico goleador de la selección peruana. “Estamos hasta la hue***”, mencionó entre risas mientras amagaba retirarse del set.

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