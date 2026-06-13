¿Por qué no deberías cargar tu celular al 100%? Expertos revelan cómo alargar su vida útil y evitar cambiarlo cada 2 años
Además de cuidar la batería, los especialistas recomiendan proteger el dispositivo y optar por reparaciones antes que reemplazos.
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Los constantes lanzamientos de smartphones superan a sus mejoras reales, lo que impulsa a diversos especialistas en tecnología a analizar la verdadera durabilidad de estos dispositivos. Un análisis del diario The New York Times destaca que los hábitos cotidianos de carga representan un factor decisivo para el rendimiento a largo plazo. De este modo, las rutinas de los usuarios influyen de forma directa en la preservación del equipo y desafían la idea de que estos aparatos quedan obsoletos de forma automática.
Aunque la población asume que el reemplazo cada dos años resulta inevitable, la evidencia recogida por estas publicaciones sugiere que la degradación acelerada responde a prácticas de uso perjudiciales y no solo al avance tecnológico. En este contexto, la batería resalta como un componente crítico cuyo comportamiento químico determina la necesidad de recambio. Por lo tanto, modificar la interacción diaria con el teléfono móvil surge como la estrategia principal para extender su vida útil efectiva.
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¿Cómo evitar que se dañe la batería del celular al cargarla al 100%?
La investigación revela que las baterías de los teléfonos inteligentes funcionan mediante procesos electroquímicos sensibles a los niveles extremos de energía. Mantener el dispositivo constantemente al máximo implica una mayor tensión interna que acelera su desgaste progresivo. El profesor Kent Griffith, especialista en química y bioquímica de la Universidad de California en San Diego, explica: “Mantener la batería del teléfono entre el 20% y el 80% prolongaría enormemente su vida útil”.
A este factor se suma el comportamiento del sistema cuando el equipo permanece conectado durante largos periodos, especialmente en la noche. Aunque los dispositivos actuales incorporan mecanismos de protección para reducir el impacto de la sobrecarga, mantenerlos en niveles altos genera microciclos y aumento de temperatura, condiciones que contribuyen al deterioro de las celdas internas.
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¿Cuáles son los 5 hábitos para que tu celular dure más, según expertos?
Más allá del cuidado de la batería, los especialistas coinciden en que la longevidad de un smartphone depende de un conjunto de prácticas cotidianas que reducen fallas físicas y digitales.
- Protección del dispositivo: el uso de funda y protector de pantalla ayuda a evitar daños por caídas o golpes, una de las principales causas de reemplazo prematuro del equipo.
- Limpieza periódica: retirar polvo del puerto de carga y altavoces previene problemas de conexión y fallas en la alimentación eléctrica.
- Actualizaciones del sistema: mantener el software al día corrige vulnerabilidades de seguridad y optimiza el rendimiento general del dispositivo.
- Gestión del almacenamiento: liberar espacio evita la ralentización del sistema operativo, que se ve afectado cuando la memoria está saturada.
- Reparación antes del reemplazo: cambiar componentes como batería o pantalla puede extender la vida útil del equipo a menor costo y con menor impacto ambiental.