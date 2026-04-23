Partidos de hoy, jueves 23 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 23 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de las mejores ligas del mundo como LaLiga, y la Copa de Alemania. De igual forma, habrá acción en Perú con el último duelo pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como L1 Max, DirecTV, ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol europeo uno de los duelos más llamativos del día es el Levante vs Sevilla en el fútbol español. En la Copa de Alemania, juegan Stuttgart y Freiburg por el pase a la gran final. El Torneo Apertura también trae un partidazo: Los Chankas ante Cienciano. Ambos equipos luchan por el primer lugar y no cabe duda que nos regalarán un duelo de muchas emociones.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Los Chankas vs Cienciano

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

Levante vs Sevilla

Hora: 12.00 p. m.

Canal: DirecTV

Rayo Vallecano vs Espanyol

Hora: 1.00 p. m.

Canal: DirecTV

Real Oviedo vs Villarreal

Hora: 2.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

Casa Pia vs Braga

Hora: 1.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Países Bajos HOY

GA Eagles vs AZ

Hora: 11.45 a. m.

Canal: ESPN

PSV vs Zwolle

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa de Alemania HOY

Stuttgart vs Freiburg

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la King’s Cup de Arabia Saudita HOY

Al-Hilal vs Al-Kholood

Hora: 1.00 p. m.

Canal: DAZN

Partidos de la Liga de Argentina HOY