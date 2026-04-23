Partidos de hoy, jueves 23 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo y con el duelo pendiente por la fecha 10 en el Torneo Apertura.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este jueves 23 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de las mejores ligas del mundo como LaLiga, y la Copa de Alemania. De igual forma, habrá acción en Perú con el último duelo pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como L1 Max, DirecTV, ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
En el fútbol europeo uno de los duelos más llamativos del día es el Levante vs Sevilla en el fútbol español. En la Copa de Alemania, juegan Stuttgart y Freiburg por el pase a la gran final. El Torneo Apertura también trae un partidazo: Los Chankas ante Cienciano. Ambos equipos luchan por el primer lugar y no cabe duda que nos regalarán un duelo de muchas emociones.
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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Los Chankas vs Cienciano
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de LaLiga de España HOY
- Levante vs Sevilla
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Rayo Vallecano vs Espanyol
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Real Oviedo vs Villarreal
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Portugal HOY
- Casa Pia vs Braga
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Países Bajos HOY
- GA Eagles vs AZ
- Hora: 11.45 a. m.
- Canal: ESPN
- PSV vs Zwolle
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa de Alemania HOY
- Stuttgart vs Freiburg
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la King’s Cup de Arabia Saudita HOY
- Al-Hilal vs Al-Kholood
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: DAZN
Partidos de la Liga de Argentina HOY
- Defensa y Justicia vs Boca Juniors
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: ESPN