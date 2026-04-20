Partidos de hoy, lunes 20 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo con la continuación de la fecha en la Premier League, Serie A y demás ligas del continente.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 20 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de las mejores ligas del mundo como la Premier League y la Serie A. En Argentina, continúa la fecha con grandes partidos. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
En el fútbol europeo el duelo más resaltante del día es el que disputarán Crystal Palace vs West Ham por la Premier League. En la Liga Argentina, San Lorenzo se enfrenta ante Vélez Sarsfield en un partidazo. En Asia también habrá acción con el duelo entre Vissel Kobe vs Al-Ahli por la semifinal de la Champions League de dicho continente.
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Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Crystal Palace vs West Ham
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Serie A de Italia HOY
- Lecce vs Fiorentina
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga de Portugal HOY
- Moreirense vs Estoril
- Hora: 2.15 p. m.
- Canal: Sport TV
Partidos de la Superliga de Turquía HOY
- Gaziantep vs Kayserispor
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: BeIN Sports
Partidos de la Champions League de Asia HOY
- Vissel Kobe vs Al-Ahli
- Hora: 11.15 a. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Liga 2 de Perú HOY
- Binacional vs Estudiantil CNI
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Nativa
Partidos de la Liga de Argentina HOY
- Barracas Central vs Belgrano
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Banfield vs Independiente Rivadavia
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Central Córdoba vs Platense
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: TNT Sports
- San Lorenzo vs Vélez Sarsfield
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: TNT Sports
- Gimnasia Mendoza vs Lanús
- Hora: 7.45 p. m.
- Canal: ESPN
- Tigre vs Huracán
- Hora: 7.45 p. m.
- Canal: TNT Sports