Partidos de hoy, lunes 20 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este lunes 20 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de las mejores ligas del mundo como la Premier League y la Serie A. En Argentina, continúa la fecha con grandes partidos. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol europeo el duelo más resaltante del día es el que disputarán Crystal Palace vs West Ham por la Premier League. En la Liga Argentina, San Lorenzo se enfrenta ante Vélez Sarsfield en un partidazo. En Asia también habrá acción con el duelo entre Vissel Kobe vs Al-Ahli por la semifinal de la Champions League de dicho continente.

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

Crystal Palace vs West Ham

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Lecce vs Fiorentina

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

Moreirense vs Estoril

Hora: 2.15 p. m.

Canal: Sport TV

Partidos de la Superliga de Turquía HOY

Gaziantep vs Kayserispor

Hora: 12.00 p. m.

Canal: BeIN Sports

Partidos de la Champions League de Asia HOY

Vissel Kobe vs Al-Ahli

Hora: 11.15 a. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga 2 de Perú HOY

Binacional vs Estudiantil CNI

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Nativa

Partidos de la Liga de Argentina HOY