Partidos de hoy, martes 21 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 21 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa de Brasil) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Luego de sufrir una dura eliminación en Champions League, Real Madrid buscará recuperarse en LaLiga de España. El conjunto merengue necesita un triunfo que le permita reducir la ventaja que tiene el líder FC Barcelona.

Partidos de LaLiga de España HOY

Athletic Club vs Osasuna

Hora: 12.00 p. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Girona vs Real Betis

Hora: 2.30 p. m.

Canal: ESPN 2, Disney Plus

Real Madrid vs Alavés

Hora: 2.30 p. m.

Canal: DSports, DGo

Partidos de HOY en la Premier League

Brighton vs Chelsea

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus

Partidos de HOY en la Copa Italia

Inter de Milán vs Como

Hora: 2.00 p. m.

Canal: DSports, DGo

Partidos de HOY en Copa Brasil