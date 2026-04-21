Partidos de hoy, martes 21 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la LaLiga de España, Copa Italia y la Premier League de Inglaterra.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, martes 21 de abril del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Copa de Brasil) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Luego de sufrir una dura eliminación en Champions League, Real Madrid buscará recuperarse en LaLiga de España. El conjunto merengue necesita un triunfo que le permita reducir la ventaja que tiene el líder FC Barcelona.
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Partidos de LaLiga de España HOY
- Athletic Club vs Osasuna
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Girona vs Real Betis
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: ESPN 2, Disney Plus
- Real Madrid vs Alavés
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: DSports, DGo
Partidos de HOY en la Premier League
- Brighton vs Chelsea
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus
Partidos de HOY en la Copa Italia
- Inter de Milán vs Como
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: DSports, DGo
Partidos de HOY en Copa Brasil
- Sao Paulo vs Juventude
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: DSports, DGo