Erick Noriega es una de las figuras de Gremio de Brasil. Foto: composición LR/Instagram de Erick Noriega

Erick Noriega es una de las figuras de Gremio de Brasil. Foto: composición LR/Instagram de Erick Noriega

Erick Noriega afronta el mejor momento de su carrera: el polifuncional jugador se ha consolidado en Gremio de Porto Alegre y la selección peruana. En medio de este panorama, diversos medios informaron sobre el interés de Sporting Lisboa de Portugal en ficharlo.

Guillermo Zariquiey, representante del popular ‘Samurái’, reveló que sostuvieron conversaciones con los lusos y otros clubes de Europa.

Sporting Lisboa se interesa en Erick Noriega

“Es normal que un jugador como Erick Noriega esté en el radar de muchos equipos europeos, eso no significa que van a contratarlo (…). Hace unas semanas salió el tema de Atalanta y no camino porque los equipos dependen de vender jugadores, ente otras cosas”, explicó en el programa ‘Sin TV’.

En ese sentido, el agente de Erick Noriega indicó que hubo un contacto con Sporting Lisboa; sin embargo, remarcó que esto no significa que su venta ya esté cerrada.

“Ahora trasciende lo de Sporting, es un equipo importante de Europa, ahí jugó Carrillo, y hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos. Tuvimos reuniones con varios clubes, entre ellos Sporting, pero esto no signfica que lo van a contratar, de momento han mostrado interés”, aclaró.

¿En cuánto vendería Gremio a Erick Noriega?

Zariquiey aseguró que el mediocampista de 24 años solo dejará el conjunto brasileño por una propuesta integral. Asimismo, indicó cuál sería el monto estimado de la transacción.

“Va a ser difícil que Gremio pueda retener a Erick, ante alguna propuesta importante va a salir. La propuesta debe ser integral: crecimiento futbolístico, financiero y personal (…). No lo veo saliendo por menos de 8 o 10 millones de euros”, precisó.

¿Cuánto ganará Alianza Lima con una posible venta de Erick Noriega?

Alianza Lima mantiene el 20% de una futura venta de Erick Noriega; es decir, los blanquiazules podrían recibir un monto cercano a los 2 millones de euros.

¿Cuál es el valor de Erick Noriega?

De acuerdo al portal especializado Transfermarkt, el ‘Samurai’ registra un valor de 4 millones de euros.