Partidos de hoy, miércoles 22 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 22 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de las mejores ligas del mundo como LaLiga, Ligue 1 y Premier League. De igual forma, habrá acción en Perú con los duelos pendientes por la fecha 10 del Torneo Apertura. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como L1 Max, ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol europeo el duelo más resaltante del día es el que disputarán Burnley vs Manchester City por la Premier League. En LaLiga, Barcelona se enfrenta ante Celta de Vigo en busca de mantenerse en lo más alto de la tabla. El Torneo Apertura también trae partidazos como el de Grau ante Sporting Cristal y Universitario contra Deportivo Garcilaso.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Grau vs Sporting Cristal

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Cusco vs FC Cajamarca

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max

Universitario vs Deportivo Garcilaso

Hora: 8.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

Elche vs Atlético de Madrid

Hora: 12.00 p. m.

Canal: ESPN

Real Sociedad vs Getafe

Hora: 1.00 p. m.

Canal: DirecTV

Barcelona vs Celta de Vigo

Hora: 2.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

PSG vs Nantes

Hora: 12.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY