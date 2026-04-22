Partidos de hoy, miércoles 22 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo y con los partidos pendientes de la fecha 10 en el Torneo Apertura.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 22 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de las mejores ligas del mundo como LaLiga, Ligue 1 y Premier League. De igual forma, habrá acción en Perú con los duelos pendientes por la fecha 10 del Torneo Apertura. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como L1 Max, ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
En el fútbol europeo el duelo más resaltante del día es el que disputarán Burnley vs Manchester City por la Premier League. En LaLiga, Barcelona se enfrenta ante Celta de Vigo en busca de mantenerse en lo más alto de la tabla. El Torneo Apertura también trae partidazos como el de Grau ante Sporting Cristal y Universitario contra Deportivo Garcilaso.
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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Grau vs Sporting Cristal
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cusco vs FC Cajamarca
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Universitario vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de LaLiga de España HOY
- Elche vs Atlético de Madrid
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Real Sociedad vs Getafe
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: DirecTV
- Barcelona vs Celta de Vigo
- Hora: 2.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY
- PSG vs Nantes
- Hora: 12.00 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Bournemouth vs Leeds United
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
- Burnley vs Manchester City
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN