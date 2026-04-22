HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo y con los partidos pendientes de la fecha 10 en el Torneo Apertura.

Barcelona, Universitario y Manchester City juegan este miércoles 22 de abril en sus respectivas ligas. Foto: LaLiga/Liga1/Premier League/composición LR
Barcelona, Universitario y Manchester City juegan este miércoles 22 de abril en sus respectivas ligas. Foto: LaLiga/Liga1/Premier League/composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 22 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de las mejores ligas del mundo como LaLiga, Ligue 1 y Premier League. De igual forma, habrá acción en Perú con los duelos pendientes por la fecha 10 del Torneo Apertura. Para ello, podrás ver estas competiciones por las señales de canales como L1 Max, ESPN o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

En el fútbol europeo el duelo más resaltante del día es el que disputarán Burnley vs Manchester City por la Premier League. En LaLiga, Barcelona se enfrenta ante Celta de Vigo en busca de mantenerse en lo más alto de la tabla. El Torneo Apertura también trae partidazos como el de Grau ante Sporting Cristal y Universitario contra Deportivo Garcilaso.

PUEDES VER: Puma Carranza le contesta a Paolo Guerrero tras ningunear su idolatría en Universitario: "Mi carrera siempre fue limpia"

lr.pe

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Grau vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cusco vs FC Cajamarca
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Universitario vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Elche vs Atlético de Madrid
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Real Sociedad vs Getafe
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: DirecTV
  • Barcelona vs Celta de Vigo
  • Hora: 2.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Ligue 1 de Francia HOY

  • PSG vs Nantes
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Bournemouth vs Leeds United
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium
  • Burnley vs Manchester City
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: ESPN
Notas relacionadas
Partidos de hoy, martes 21 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, martes 21 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, lunes 20 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, lunes 20 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, domingo 19 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, domingo 19 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Puma Carranza le contesta a Paolo Guerrero tras ningunear su idolatría en Universitario: "Mi carrera siempre fue limpia"

Puma Carranza le contesta a Paolo Guerrero tras ningunear su idolatría en Universitario: "Mi carrera siempre fue limpia"

LEER MÁS
Atlético Grau vs Sporting Cristal EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido pendiente por la fecha 10 de la Liga 1 2026

Atlético Grau vs Sporting Cristal EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido pendiente por la fecha 10 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: entradas, pronósticos, horario y canal TV del partido pendiente del Torneo Apertura

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: entradas, pronósticos, horario y canal TV del partido pendiente del Torneo Apertura

LEER MÁS
Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 33 de LaLiga de España

Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 33 de LaLiga de España

LEER MÁS
Bayern Múnich vs Real Madrid: fecha, hora y canal del partido de vuelta por cuartos de final de Champions League

Bayern Múnich vs Real Madrid: fecha, hora y canal del partido de vuelta por cuartos de final de Champions League

LEER MÁS
¡Bolivia sueña con el Mundial! Venció a Surinam y clasificó a la final del repechaje contra Irak

¡Bolivia sueña con el Mundial! Venció a Surinam y clasificó a la final del repechaje contra Irak

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Homenaje a Nelson Manrique (1947-2026) en la PUCP

El crítico literario James Wood, que sabe

Atlético Grau vs Sporting Cristal EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido pendiente por la fecha 10 de la Liga 1 2026

Deportes

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: entradas, pronósticos, horario y canal TV del partido pendiente del Torneo Apertura

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados con los partidos pendientes de la fecha 10 del Torneo Apertura

Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 33 de LaLiga de España

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Piero Corvetto: "Deseo que mi renuncia contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones"

Rafael López Aliaga no gana en el recuento de votos, mientras Roberto Sánchez se consolida para la segunda vuelta

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025