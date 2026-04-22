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Deportes

Jean Ferrari lamentó el presente de Universitario tras crisis deportiva: "Me apena porque hice un caso de éxito"

El exdirectivo de Universitario se refirió acerca de la buena gestión que tuvo en el club crema bajo su administración, la cual dejó varios títulos para la institución.

Jean Ferrari se refirió acerca del presente de Universitario. Foto: Fútbol Satélite/composición LR
Jean Ferrari se refirió acerca del presente de Universitario. Foto: Fútbol Satélite/composición LR

El actual Director de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, estuvo presente en el programa 'Fútbol Satélite' donde habló acerca del mal momento que atraviesa Universitario de Deportes en la temporada 2026. El exfutbolista se mostró apenado por las decisiones que se vienen tomando en la institución crema luego de su salida de la administración.

Ferrari lamentó ver al equipo en una situación complicada pese a que él dejó un proyecto encaminado, siendo clave su gestión en la obtención de los múltiples títulos. “Me apena porque he hecho un caso de éxito en cuatro años de gestión y donde hoy, lamentablemente, los resultados no están acompañando a la gestión.”, mencionó el exUniversitario.

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Jean Ferrari lamentó el presente de Universitario tras crisis deportiva

El directivo de la FPF mencionó que todo lo construido se viene abajo por el simple hecho de no mantener los logros obtenidos en las temporadas pasadas. “Cuando los resultados deportivos no acompañan, todo lo otro queda completamente de lado”, indicó Ferrari en el programa.

De igual forma, explicó los puntos claves que tuvo su administración cuando él estaba a cargo de la institución. “Cuando me tocó llegar a la U, lo primero que había que ordenar era la casa, ordenarla financieramente y administrativamente, para que después, como consecuencia, se dieran los logros deportivos. Y fue lo que terminé haciendo”, detalló.

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¿Cuándo es el siguiente partido de Universitario?

La ‘U’ jugará este miércoles 22 de abril ante Deportivo Garcilaso a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental. Este encuentro forma parte de los duelos pendientes por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

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