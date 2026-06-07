Empezó la cuenta regresiva con miras al Mundial Norteamérica 2026

Messi, Ronaldo, Neymar, Yamal y Mbappé van por la gloria en Norteamérica 2026. | Ricardo Cervera - Diseño

Messi, Ronaldo, Neymar, Yamal y Mbappé van por la gloria en Norteamérica 2026. | Ricardo Cervera - Diseño

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En la Ciudad de México, el Estadio Azteca ya afina los últimos detalles para recibir a más de 85.000 hinchas. El coloso de Santa Úrsula hizo historia en las últimas horas al ensayar su ceremonia de apertura con un sorprendente espectáculo de drones que iluminó el cielo de la capital. El próximo jueves 11 de junio (2.00 p. m.), este recinto se convertirá en el único del planeta en albergar tres inauguraciones mundialistas (1970, 1986 y 2026). El rival de los locales será Sudáfrica, con lo que revivirá el mítico duelo de aquella inauguración del 2010. Los sudafricanos ya se concentran en el estado de Hidalgo, mientras que la escuadra mexicana llega con el ánimo a tope tras golear 5-1 a Serbia en su último ensayo amistoso.

El siguiente anfitrión en saltar al juego es Canadá el viernes 12 (2:00 p.m.) ante Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto, que completó a contrarreloj su expansión para recibir a 45,000 espectadores. Los fanáticos colmarán los alrededores del estadio desde tempranas horas, entonando cánticos y portando bufandas con la hoja de maple.

Horas más tarde, será el turno de Estados Unidos, que debutará en la Copa Mundial 2026 ante Paraguay (8.00 p. m.). El partido se disputará en el imponente Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium), con lo que marcará el cierre de una histórica jornada de aperturas simultáneas en Norteamérica.

Ubicación de los estadios en Norteamérica 2026.

¡El último baile!

Argentina, la vigente campeona del mundo, ya se entrena pensando en su debut contra Argelia el 16 de junio.

Lionel Messi, a sus 39 años, este torneo representa el verdadero 'Last Dance'. El furor es total; recientemente, el cantante Luck Ra le dedicó un emotivo homenaje musical titulado 'El Último Baile', que conmovió a los hinchas: “oLEO, oLEO, oLEO, la… quiero verte jugar hasta la eternidad, que el último baile no llegue nunca más”, dicta parte de la canción.

Lionel Messi no jugó en el último amistoso ante Honduras.

Otro capítulo final es el que protagonizará Cristiano Ronaldo con la camiseta de Portugal. Con una Eurocopa conseguida en el 2016 y dos Ligas de Naciones (2019 y 2025), el atacante del Al-Nassr sabe que le falta un título por conquistar y, a sus 41 años, desafiando las leyes del tiempo y la lógica biológica, el legendario 'CR7' está listo para saltar a las canchas norteamericanas. Al hacerlo, grabará su nombre con letras de oro indelebles en la historia del fútbol al convertirse, junto a Lionel Messi y Guillermo Ochoa, en uno de los primeros seres humanos en disputar seis Copas del Mundo consecutivas (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026).

Y, por si fuera poco, cada gol que anote Cristiano en este torneo expandirá su propio récord como el único jugador en marcar en cinco mundiales distintos, pues ahora busca la inédita hazaña de romper las redes en una sexta edición. Los aficionados ya preparan las gargantas para hacer retumbar el ya eterno '¡Siuuu!' por última vez en una cita mundialista.

Cristiano Ronaldo quedó listo para el debut con Portugal.

En Brasil la preocupación gira en torno a Neymar, quien arrastra molestias físicas y se ha mantenido al margen de los últimos entrenamientos, sembrando dudas sobre su plenitud física para el estreno ante Marruecos. “Está realizando un excelente trabajo individual. Después del fin de semana, se someterá a una resonancia magnética y, si todo está bien, podrá entrenar con el equipo la próxima semana”, dijo el italiano previo al compromiso que ayer sostuvo la “Canarinha” contra Egipto.

Este Mundial también marcará el punto final en la máxima cita del fútbol para cuatro leyendas: Luka Modric, James Rodríguez, Mohamed Salah y Fernando Muslera, lo que representará la emotiva despedida de una generación dorada.

A sus 40 años, el legendario mediocampista croata ha confirmado que pondrá fin a su carrera profesional tras la conclusión del torneo. El capitán e ícono de Croacia disputará su quinta Copa del Mundo.

James Rodríguez, de 34 años, comandará como capitán a la selección colombiana en la que será, casi con certeza, también su última aparición mundialista.

Mientras que Salah, convertido en el máximo símbolo cultural y deportivo de su nación, completó una brillante eliminatoria marcando 9 goles en 10 compromisos invictos. Tras culminar su etapa con el Liverpool, el “Faraón” buscará guiar a su país hacia sus primeras victorias en una fase final dentro del Grupo G.

Un regreso inesperado fue el de Fernando Muslera. El veterano arquero uruguayo, a puertas de cumplir 40 años, protagoniza uno de los retornos más sorpresivos del torneo.

Un ansiado debut

Erling Haaland debutará oficialmente en la Copa Mundial este 16 de junio del 2026, cuando la selección de Noruega se enfrente a Irak en el Gillette Stadium de Foxborough (5.00 p. m.). Los Vikingos no clasificaban a una Copa del Mundo desde Francia 1998. Irónicamente, el padre del atacante, Alf-Inge Haaland, integraba aquel plantel.

Lamine Yamal también protagonizará uno de los estrenos más importantes. El estado físico del delantero de 18 años viene siendo seguido muy de cerca por periodistas y aficionados. Yamal sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo el pasado 22 de abril al cobrar un penal con el Barcelona, lo que le impidió jugar el cierre de la temporada de clubes.