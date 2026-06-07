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La selección peruana buscará dar la sorpresa esta noche ante la poderosa España en Puebla

Técnico Mano Menezes realizará algunas variantes (9:00 p.m.). Mientras que en "La Roja", Lamine Yamal quedó descartado por lesión.

La selección peruana viene de derrotar 2-1 a Haití.
La selección peruana viene de derrotar 2-1 a Haití. | FPF
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El Estadio Cuauhtémoc será el escenario de un choque de realidades e intenciones distintas. La selección peruana, revitalizada tras romper una racha de diez partidos sin ganar, se mide esta noche ante la poderosa España (9:00 p.m.) en un amistoso internacional que cierra la presente fecha FIFA. Mientras la “Blanquirroja” busca consolidar su nueva identidad bajo el mando de Mano Menezes, la “Roja” aprovechará el ensayo para rotar sus piezas y dar minutos a sus habituales suplentes, con la mirada puesta en su preparación a largo plazo.

PUEDES VER: Perú vs España: fecha, hora y canal del partido amistoso previo al Mundial 2026

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Ayer se conoció que el elenco europeo no contará con los extremos Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, quienes se encuentran en proceso de recuperación tras sufrir sendas lesiones musculares, motivo por el cual ni siquiera viajaron hasta Puebla.

El ambiente en el plantel nacional es de absoluto optimismo luego del agónico triunfo por 2-1 frente a Haití el pasado viernes. Dicho resultado sirvió para quitarse una pesada mochila de encima y significó la primera victoria en la era de Menezes. El gol de Renzo Garcés y el gran momento de Jairo Vélez —quien se ha consolidado como el eje del ataque con tres tantos en los últimos dos partidos— invitan a pensar que el recambio generacional empieza a dar sus primeros frutos.

Por su parte, el técnico de España, Luis de la Fuente, decidió resguardar a sus principales figuras debido al desgaste de la temporada y las exigencias del calendario internacional, por lo que enviará al césped una alineación alternativa.

Para este examen de máxima exigencia, Menezes movería algunas fichas en su pizarra. El ingreso de Fabio Gruber en la zaga central busca aportar mayor solidez física frente al ataque europeo, mientras que la experiencia de Yoshimar Yotún —en reemplazo de André Carrillo— equilibrará la primera línea de volantes junto a Erick Noriega. Finalmente, en la ofensiva, Adrián Ugarriza asumirá la responsabilidad como único punta en lugar de Jhonny Vidales.

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