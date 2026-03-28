La selección peruana no tuvo su mejor presentación y cayó 2-0 ante su similar de Senegal en el arranque de la era Mano Menezes en el banquillo. El combinado nacional se vio superado ante el poderío físico de los campeones africanos; sin embargo, tuvo algunas ocasiones claras para vencer la resistencia del arquero rival.

Una de las jugadas más comentadas del compromiso tuvo como protagonista a Alex Valera. El artillero de Universitario de Deportes no supo aprovechar la equivocación del portero africano y desaprovechó una gran ocasión a los 54 minutos.

Gol fallado por Alex Valera ante Senegal

El guardamete Mory Diaw intentó darle un pase al defensor más cercano; sin embargo, falló en la ejecución y dejó el balón en el centro del área. Alex Valera buscó el esférico al encontrarse frente al arco, pero al intentar controlar perdió tiempo y no pudo definir de la mejor manera.

¿Cómo quedó Perú ante Senegal?

La selección peruana fue superada por su similar de Senegal y se marchó del Stade France con una derrota por 2-0. Los atacantes Nicolas Jackson e Ismaïla Sarr se encargaron de anotar para los vigentes monarcas de la Copa Africana de Naciones.

Próximo partido de la selección peruana

El próximo partido del elenco blanquirroja será el martes 31 de marzo en el cierre de la fecha FIFA. Los dirigidos por Mano Menezes medirán fuerzas ante Honduras, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Municipal de Butarque (España). La transmisión del compromiso estará a cargo de las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes.