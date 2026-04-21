Los Chankas se encuentran imparables en el Torneo Apertura de la Liga 1. El equipo de Andahuaylas es el único invicto de la temporada y no piensa ceder puntos en el mano a mano frente a Alianza Lima para quedarse con el primer certamen del año.

A los dirigidos por Walter Paolella les restan 7 partidos en la competición; entre los que destacan duelos directos frente al cuadro de Pablo Guede y Cienciano del Cusco.

“Es cierto que siempre se habla de Universitario, Alianza Lima y a veces Sporting Cristal, y nosotros somos el equipo que no estaba previsto en esta disputa. Ahora el objetivo ha cambiado; si digo que no pienso en el campeonato, sería un mentiroso”, manifestó el entrenador argentino en diálogo con ‘A Presión’.

Partidos pendientes de Los Chankas en el Apertura 2026

Los ‘Guerreros’ de Andahuaylas tendrán que jugar 4 partidos de local en lo que resta del Torneo Apertura de la Liga 1.

Fecha 10: Los Chankas vs Cienciano (L)

vs Cienciano (L) Fecha 13: Los Chankas vs Deportivo Garcilaso (L)

vs Deportivo Garcilaso (L) Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas (V)

(V) Fecha 15: Los Chankas vs Deportivo Moquegua (L)

vs Deportivo Moquegua (L) Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (V)

(V) Fecha 17: Los Chankas vs UTC de Cajamarca (L).

¿Cuándo juegan Los Chankas vs Cienciano?

El Chankas vs Cienciano, partido pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura, se jugará este jueves 23 de abril en Andahuaylas. El compromiso empezará a partir de las 3.00 p. m.

Tabla de posiciones de la Liga 1

Los Chankas podrían desplazar a Alianza Lima de la cima de la tabla de posiciones de la Liga 1 si derrotan a Cienciano.