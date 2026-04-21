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Partidos pendientes de Los Chankas en el Torneo Apertura 2026: duelos que definirán al campeón

El equipo comandado por Walter Paolella es el único invicto del torneo y sueña con ganar el Torneo Apertura. El próximo partido de Los Chankas será ante un rival directo.

Los Chankas registran una histórica campaña en el fútbol peruano. Foto: Instagram/Los Chankas
Los Chankas registran una histórica campaña en el fútbol peruano. Foto: Instagram/Los Chankas

Los Chankas se encuentran imparables en el Torneo Apertura de la Liga 1. El equipo de Andahuaylas es el único invicto de la temporada y no piensa ceder puntos en el mano a mano frente a Alianza Lima para quedarse con el primer certamen del año.

A los dirigidos por Walter Paolella les restan 7 partidos en la competición; entre los que destacan duelos directos frente al cuadro de Pablo Guede y Cienciano del Cusco.

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“Es cierto que siempre se habla de Universitario, Alianza Lima y a veces Sporting Cristal, y nosotros somos el equipo que no estaba previsto en esta disputa. Ahora el objetivo ha cambiado; si digo que no pienso en el campeonato, sería un mentiroso”, manifestó el entrenador argentino en diálogo con ‘A Presión’.

Partidos pendientes de Los Chankas en el Apertura 2026

Los ‘Guerreros’ de Andahuaylas tendrán que jugar 4 partidos de local en lo que resta del Torneo Apertura de la Liga 1.

  • Fecha 10: Los Chankas vs Cienciano (L)
  • Fecha 13: Los Chankas vs Deportivo Garcilaso (L)
  • Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas (V)
  • Fecha 15: Los Chankas vs Deportivo Moquegua (L)
  • Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas (V)
  • Fecha 17: Los Chankas vs UTC de Cajamarca (L).

¿Cuándo juegan Los Chankas vs Cienciano?

El Chankas vs Cienciano, partido pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura, se jugará este jueves 23 de abril en Andahuaylas. El compromiso empezará a partir de las 3.00 p. m.

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Tabla de posiciones de la Liga 1

Los Chankas podrían desplazar a Alianza Lima de la cima de la tabla de posiciones de la Liga 1 si derrotan a Cienciano.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1181626
2.Los Chankas1081026
3.Cienciano1061122
4.Universitario105418
5Melgar115317
6.UTC114015
7.Sporting Cristal104414
8.Juan Pablo II114-914
9.Comerciantes Unidos103013
10.CD Moquegua114-513
11.Cusco FC104-613
12.Sport Huancayo113312
13.Alianza Atlético102011
14.Sport Boys113-511
15.Deportivo Garcilaso102-210
16.ADT112-410
17.Atlético Grau101-77
18.FC Cajamarca101-76
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