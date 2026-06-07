Roberto Burneo rechaza comunicado de la Defensoría: "No hay ningún fraude"

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, rechazó el reciente comunicado de la Defensoría, en el que alertaba de un supuesto fraude al detectarse cédulas marcadas. Burneo negó que exista algún tipo de vulneración al proceso y cuestionó que se intente desligitimar las elecciones.

“Llamamos a la responsabilidad a todas las autoridades y rechazamos cualquier declaración de fraude o intento de desligitimar le proceso. Tenemos que ser firmes en que el proceso se lleva con regularidad y que las incidencias que siempre se presentan en torno a irregularidades se están detectando, tomando acción y se van a tomar medidas de responsabilidad respectivas”, señaló el titular del JNE.

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En conferencia de prensa, invocó a las instituciones a tener mesura en sus pronunciamientos. “Rechazamos cualquier declaración o narrtiva que intente deslegitimar el proceso que se está llevando con regularidad a nivel nacional y en todo el mundo", agregó.

Burneo sostuvo que la institución que dirige es la encargada de declarar los resultados finales de este proceso y pidió tener "tranquilidad" mientras se espera la conclusión del proceso.

Sobre el caso de las actas marcadas que fueron encontradas en un centro de votación, señaló que esto no significa que las mesas de votación sean anuladas y que las autoridades actuaron rápidamente al detectar estos incidentes.

“Lo que se ha presentado algunas cédulas marcadas de los distritros de Santiago de Surco, Campoy, Mayorazgo, La Molina. También se han reportado incidencias a nivel nacional. No hay fraude, las alertas que se han reportado, se han tomado las acciones del caso”, sostuvo.